Despar Nord e Fvg, il ruolo centrale delle filiere corte nella crescita del fatturato

FVG – È proseguita anche nel 2024 la crescita di Despar Nord in Friuli-Venezia Giulia che si è concretizzata in investimenti per il consolidamento della rete vendita sul territorio regionale, progetti per la valorizzazione delle filiere locali e dei produttori del territorio e il sostegno a iniziative a sfondo sociale con cui l’azienda conferma il suo impegno al fianco dei territori e delle comunità in cui si inserisce.

Nel 2024 Despar Nord ha registrato in Friuli-Venezia Giulia un fatturato al pubblico superiore a 672,7 milioni di euro, segnando una crescita dell’1,1% rispetto all’anno precedente. Un risultato che riflette il contributo combinato dei punti vendita a gestione diretta e di quelli affiliati, e che conferma la solidità del presidio regionale.

A sostenere questa crescita ha contribuito in modo significativo anche il rafforzamento della rete vendita, reso possibile da oltre 7.6 milioni di euro di investimenti. Nel corso dell’anno sono stati infatti inaugurati 3 nuovi punti vendita in affiliazione (1 a Trieste, 1 a Grado e 1 a Pasian di Prato ad insegna Despar) – e sono stati ristrutturati 6 negozi – di cui 4 a gestione diretta (Eurospar Lignano, Despar Trieste, via Rossini, Trieste Teatro Romano, Trieste Piazza S. Giovanni) e 2 affiliati (2 Despar a Trieste).

Complessivamente, la rete in Friuli-Venezia Giulia conta oggi 126 punti vendita, di cui 75 a gestione diretta e 51 affiliati.

Lo sviluppo del network ha generato anche un importante impatto occupazionale, con 229 nuove assunzioni, che portano a 2.233 il totale dei collaboratori attivi nella regione.

Nella strategia di sviluppo territoriale di Despar Nord, continua a rivestire un ruolo centrale la valorizzazione delle filiere corte e dei produttori locali.

Attraverso il progetto “Sapori del Territorio” – il marchio che oggi raccoglie oltre 3.000 referenze – Despar Nord ha dato voce a più di 400 produttori locali, di cui 100 provenienti dal Friuli-Venezia Giulia, portando nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar l’esperienza e le eccellenze enogastronomiche di chi vive e lavora a stretto contatto con il territorio.

In quest’ottica, sono stati organizzati direttamente nei negozi numerosi incontri ed eventi di degustazione, creando occasioni di dialogo tra i produttori e i clienti del marchio dell’Abete.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai microproduttori locali, realtà che spesso restano escluse dalla Grande Distribuzione ma che Despar Nord ha voluto integrare, offrendo loro visibilità e inserendoli nell’assortimento dei punti vendita più vicini alle loro produzioni.

Ad oggi, nel solo Friuli-Venezia Giulia, Despar Nord può contare su 20 microproduttori e 160 referenze microlocali strettamente legate al territorio, espressione autentica della ricchezza e della diversità delle tradizioni produttive locali.

Anche nel 2024 è continuato l’impegno per la lotta allo spreco alimentare che solamente in Friuli-Venezia Giulia ha permesso a Despar Nord di recuperare oltre 256 tonnellate di prodotti alimentari in eccedenza raccolti nei punti vendita a gestione diretta della regione e che, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare e alla rete di quasi 40 associazioni ed enti caritativi sul territorio regionale, sono stati redistribuiti consentendo la preparazione di oltre 585 mila pasti destinati alle persone più fragili.

Da sempre attenta al territorio e alle comunità in cui opera, Despar Nord ha confermato nel 2024 il proprio impegno anche in Friuli-Venezia Giulia destinando oltre 135.000 euro a sostegno di moltissime iniziative in regione quali donazioni, sponsorizzazioni sportive, supporto ad attività culturali e sociali, con l’obiettivo di diventare un attore di riferimento per il territorio coinvolgendo le comunità e favorendo la coesione sociale.

L’azienda dell’Abete ha inoltre proseguito il suo impegno nella promozione sociale attraverso numerosi progetti sviluppati in collaborazione con istituzioni e associazioni locali.

Tra questi, spicca il progetto “Sapori di… FVG”, nato dalla partnership tra Despar Nord, PromoTurismo e Fondazione Agrifood, con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia. Attraverso un tour itinerante, l’iniziativa ha valorizzato le filiere agroalimentari locali, coinvolgendo oltre 35 produttori e proponendo più di 200 degustazioni. Il progetto ha permesso a migliaia di visitatori di incontrare artigiani del gusto e far conoscere le storie di dedizione che caratterizzano questi prodotti. L’iniziativa ha avuto un forte impatto anche grazie agli show cooking curati da 10 chef regionali, che hanno interpretato i sapori autentici del territorio, rafforzando così il legame tra tradizione, sostenibilità e innovazione.

Sempre in ambito sociale, Despar Nord ha rinnovato la storica collaborazione con la Questura di Udine per una serie di iniziative di sensibilizzazione dedicate alla cittadinanza. Dal 2020, il progetto ha visto la distribuzione nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di oltre 450.000 opuscoli informativi su bullismo, cyberbullismo, truffe, furti, dipendenze e sicurezza stradale. Le attività, che comprendono anche campagne online e incontri divulgativi, mirano a promuovere la consapevolezza e la prevenzione su tematiche sociali di grande rilevanza, in sinergia con istituzioni locali e regionali.

Sempre nel 2024, inoltre, Despar Nord ha rafforzato il proprio impegno per l’occupazione locale con numeri eventi di recruiting realizzati sul territorio, di cui 5 in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia. Tra questi si contano 6 Job Day dedicati alla selezione del personale stagionale per Grado e Lignano (presso Eurospar Latisana Stazione ed Eurospar Cervignano), 14 Job Day per le ricerche ordinarie (organizzati nei punti vendita di Udine Montalcini e Trieste Leo), una partecipazione alla Fiera Lavoro di Udine promossa dall’Università e dal Servizio alle Imprese della Regione, e diversi recruiting day locali a San Giorgio di Nogaro, Tricesimo e Tolmezzo. In particolare, il recruiting day presso l’Informagiovani di Udine, organizzato in formula “speed date”, ha riscosso un grande successo, permettendo di incontrare circa un centinaio di candidati in una sola giornata e rappresentando un efficace strumento per intercettare i giovani under 30 del territorio.

Infine, Despar Nord ha aderito al progetto “L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa”, promosso insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia, all’Associazione Nazionale Carabinieri, alla Polizia di Stato e ai Comuni di Udine, Pagnacco e Reana del Rojale. L’attività, rivolta agli studenti delle scuole superiori, si è proposta di sensibilizzare i giovani sui temi della violenza di genere e dell’uso consapevole dei social media, attraverso incontri formativi che hanno stimolato la riflessione sui processi decisionali e sul valore della libertà critica. Gli studenti sono stati inoltre coinvolti nella realizzazione di elaborati finali, con un concorso che ha premiato i tre lavori più significativi, rafforzando il messaggio di prevenzione e responsabilità sociale.

Despar Nord ha continuato poi a supportare il mondo della scuola con numerose iniziative che hanno coinvolto bambini e insegnanti in tutte le province della regione, rafforzando il legame con il territorio e promuovendo valori fondamentali come l’educazione, la salute e la sostenibilità.

È proseguito anche nel 2024 il programma “Le Buone Abitudini”, dedicato alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita nelle scuole primarie. Solo in Friuli-Venezia Giulia, il progetto ha coinvolto oltre 73 insegnanti di 146 classi, raggiungendo quasi 3.000 alunni, grazie a un percorso formativo pensato per essere coinvolgente e adatto ai più piccoli.

Sempre in ambito educativo, Despar Nord ha promosso anche in Friuli-Venezia Giulia l’iniziativa Scuolafacendo, il progetto nazionale del marchio Despar a sostegno del sistema scolastico. Grazie a questa attività – abbinata alla raccolta di figurine educativa Stickermania – sono stati donati oltre 4.000 premi a 655 scuole del Friuli-Venezia Giulia, per un valore complessivo di 159.400 euro. I premi hanno permesso agli istituti di dotarsi di materiali e strumenti didattici, tra cui articoli di cancelleria, attrezzature per lo sport, la musica, la didattica digitale e l’apprendimento inclusivo.

“La crescita conseguita nel 2024 conferma la qualità del percorso di sviluppo intrapreso da Despar Nord in Friuli-Venezia Giulia – ha commentato Fabrizio Cicero, Direttore Regionale di Despar Nord Friuli-Venezia Giulia – Il rafforzamento della rete vendita ha contribuito a far crescere ancora la nostra rete di collaboratori, alimentando la crescita occupazionale in regione anche grazie alle numerose iniziative di recruiting svolte sul territorio, che hanno avuto più volte come partner la Regione FVG. Sono proseguiti speditamente i progetti e gli eventi a sostegno delle nostre eccellenze enogastronomiche territoriali, in un’ottica di valorizzazione sempre maggiore anche delle micro-produzioni locali, testimoni della passione, della qualità e della varietà del saper produrre in Friuli-Venezia Giulia. La nostra volontà di rimanere anche attori socialmente responsabili si è poi realizzata in molteplici iniziative in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni locali, che ci hanno permesso di affrontare temi attuali e concreti, sostenendo progetti concreti a favore della comunità locale e sensibilizzando la popolazione rispetto a molte tematiche sociali di grande rilevanza e impatto. Un insieme di traguardi che in questi 65 anni di attività sono da stimolo ulteriore per il consolidamento e lo sviluppo del marchio dell’Abete in questa regione.”

[c.s]l.