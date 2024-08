Storie di successo: vincite straordinarie in Italia

Gli italiani hanno una lunga tradizione nel gioco della lotteria. La possibilità di poter vincere grandi cifre di denaro e di poter realizzare i sogni nel cassetto ha sempre spinto il popolo italiano a giocare ogni settimana al SuperEnalotto.

Tra tutti i milioni di italiani che hanno giocato alcuni di loro si ricordano per le loro vincite con cifre stratosferiche, che hanno reso le loro storie memorabili.

Il Jackpot di Bagnone

A Bagnone, in Toscana, il 22 di agosto del 2009 la piazza Roma si trasformò in uno scenario di grande festa. Il bar della piazza Biffi, diventò famoso per avere completamente trasformato la vita di un suo cittadino con una vincita rimasta nella storia. Un fortunato vincitore aveva giocato una schedina con soli due euro (risultati su SuperEnalotto .com) , i sei numeri giocati corrispondevano a un jackpot di oltre 147 milioni di euro, la più alta vincita mai registrata fino a quel momento.

Come spesso accade, l’identità del vincitore rimase anonima, ma questo non ha impedito al paese di festeggiare la vincita straordinaria che cambiò la vita al loro possibile vicino di casa.

La fortuna tra colleghi di Catania

Un altra vincita che tutti ricordano avvenne nel 2010, questa volta in Sicilia.

A Catania un altro jackpot cambiò la vita di umili lavoratori di un azienda con un premio ancora più’ alto corrispondente a 177,7 milioni di euro. Una vincita che risulta la più grande mai vinto in Italia. I colleghi di lavoro avevano deciso di formare un sindacato di gioco per divertirsi,ogni di loro doveva contribuire con una piccola somma per poter comprare i biglietti. Nessuno di loro avrebbe mai pensato che un gioco tra colleghi si trasformasse in una vincita straordinaria che gli avrebbe cambiato per sempre la vita.

La vincita di Vibo Valentia

Non possiamo in questa lista di grandi vinciti non ricordarci del jakpot che nel 2016 realizzò i sogni di un giocatore calabrese. Il 27 ottobre 2016, in Calabria, precisamente a Vibo Valentia di quell’anno, una schedina centrò un jackpot di 163,5 milioni di euro. Non si venne mai a sapere il nome del fortunato vincitore, ma la notizia fece il giro di tutta Italia.

La vincita record di Lodi

Un altro capitolo che non possiamo non menzionare nelle vincite record è attualmente il jackpot più alto della storia a disposizione di chi riuscirà a indovinare i sei numeri vincenti.

A Lodi, in Lombardia, il 13 agosto 2019, venne vinto un jackpot di 209 milioni di euro, il più alto mai registrata nel SuperEnalotto. Come con altre vincite, il fortunato vincitore acquistò una schedina di soli 2 euro in una tabaccheria della sua città; la sua vita si trasformò da un giorno all’altro avendo giocato a schedina con a sistina vincente.

Conclusione

Tutte queste enormi vincite in città’ diverse, hanno portato in tutta Italia un’ondata di entusiasmo, dimostrando che chiunque, e ovunque si possa giocare una schedina spendendo pochi euro ed essere i fortunati vincitori di milioni.