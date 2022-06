Torneo di Calcio a 5 BCC, vincono Agropontino e CreditoConsumo

LIGNANO – Si chiude la “3 giorni” sportiva del Credito Cooperativo, con la VXIII edizione del Torneo di calcio a 5 che, quest’anno, è arrivato a Lignano Sabbiadoro. Una manifestazione organizzata dal Cral di BCC Banca Iccrea – con il patrocinio di Federcasse – e ospitata dalle 4 BCC aderenti al Gruppo BCC Iccrea: BCC Pordenonese e Monsile, Banca di Udine, Credifriuli e BCC Staranzano e Villesse. Il Torneo è stato realizzato grazie anche alla sinergia con l’Associazione delle BCC del Friuli-Venezia Giulia.

A trionfare nel tabellone principale delle edizioni maschile e femminile del torneo sono state le squadre della BCC dell’Agropontino e della società BCC CreditoConsumo, in un weekend denso di atleti e famiglie, con più di mille persone ospitate presso il centro sportivo del Bella Italia & EfA Village e dopo 200 partite disputate.

Per il torneo maschile, ad aggiudicarsi la coppa è stata la squadra della BCC dell’Agropontino (dalla provincia di Latina), che ha vinto per 6 a 4 in finale con la squadra della società Sinergia.

Per quanto riguarda invece il torneo femminile, la squadra della Banca del Piceno (provincia di Ascoli Piceno) ha avuto la meglio su quella di BancaTer (provincia di Udine) con il punteggio finale di 4 a 1.

Nel weekend si è disputata anche la competizione parallela, chiamata Torneo del “Frico” e dove, per l’edizione maschile, la squadra della BCC di Leverano (provincia di Lecce) ha vinto in finale su quella di Banca d’Alba per 2 a 1 mentre, per l’edizione femminile, la squadra della società BCC CreditoConsumo ha vinto su quella del Gruppo BCC Iccrea per 2 a 0.

L’edizione 2022 del Torneo si è svolta nei 16 campi del Bella Italia & EfA Village, una struttura di 60 ettari che, per l’occasione, è diventata il Villaggio del Credito Cooperativo e dove, nel rispetto di adeguate norme di sicurezza, è stato possibile disputare le partite e trascorrere il tempo libero utilizzando tutti gli spazi dell’impianto.

Il percorso del torneo ha previsto, oltre al tabellone principale terminato con le finali domenica 29 maggio, anche il torneo del “Frico”, competizione dedicata alle squadre eliminate nella fase a eliminazione diretta.

Un Torneo quindi “inclusivo”, un lungo weekend di sport per stare assieme e riconoscere anche chi si è contraddistinto tra gli atleti, e per cui sono previsti diversi premi tra cui quello, della “panchina d’oro”, del “fair-play”, del “miglior calciatore / miglior calciatrice” e del “miglior portiere”.

Da questa edizione viene previsto anche un ulteriore riconoscimento, il Premio “Vittoria Ialongo”, a memoria del ruolo fondamentale di Ialongo come Presidente del Cral di Iccrea e Madrina e anima del Torneo dal 2006, fino alla sua triste scomparsa l’anno scorso. Un premio introdotto per valorizzare chi interpreta in modo autentico lo spirito del Torneo di calcio a 5 del Credito Cooperativo, e chi si mette in gioco secondo un’ottica di squadra, in modo solidale e con profondo impegno verso la condivisione.

Nel pomeriggio di sabato 28 maggio, poi, c’è stata la “Partita dei Numeri 1”, dove per “Numeri 1” si intendono i Presidenti e i Direttori delle squadre iscritte e che si sono lasciati coinvolgere da un match ripetuto a ogni edizione, e con particolare attesa da parte di chi vive la manifestazione.

“Lo sport unisce e consolida relazioni, e la sua funzione va oltre l’auspicato divertimento che auguro a tutti i partecipanti – ha commentato il Presidente di BCC Pordenonese e Monsile, Antonio Zamberlan, anche a nome delle altre BCC friulane ospitanti – siamo sempre pronti, insieme alle altre 3 BCC friulane del Gruppo, ad accogliere, mobilitarci e a dare il nostro contributo per fini che riguardano il Credito Cooperativo e le sue forme di espressione sul territorio. Il Torneo di calcio a 5 del Credito Cooperativo è un evento che ormai appartiene al DNA della storia del Movimento e siamo orgogliosi di ospitarlo insieme alle altre BCC che sono accanto a noi in Friuli-Venezia Giulia, oltre a rinnovare il nostro contributo per promuovere, anche attraverso iniziative come queste, lo spirito di appartenenza al Credito Cooperativo da parte di tutti noi”.

“Sono particolarmente lieto di veder tornare il Torneo di calcio a 5 delle BCC e di celebrare questo momento per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia – ha aggiunto Walter Lorenzon che ha parlato in rappresentanza della Associazione regionale delle BCC e del suo Presidente Luca Occhialini– è una manifestazione serena e gioiosa, dove tutti possono mettersi in gioco e condividere una esperienza che spero possa restare nel cuore di ognuno di noi. La nostra regione è un piccolo territorio ma che offre grandi risorse, sia umane che naturali, e come Credito Cooperativo siamo orgogliosi di valorizzare queste ricchezze, anche in occasioni come queste e con lo stesso impegno espresso dalle BCC che hanno ospitato il Torneo e da chi lo farà nei prossimi anni”.

“Vivo con particolare emozione questo momento – ha concluso Valter Monaco, Presidente del Cral di Iccrea – prendo un testimone importante da Vittoria Ialongo, che rimarrà per sempre la nostra Presidente, per un evento che è tradizionalmente considerato come una festa del Credito Cooperativo. Nel ringraziare le BCC friulane che ci ospitano, rinnoviamo quanto sia importante il Torneo per tutti noi: fin dalla sua prima edizione, nel 2002, lo spirito dell’iniziativa era di incontrarsi di persona, tra colleghi, sui campi per conoscersi e confrontarsi, perché la telefonata non poteva essere sufficiente. E questa, per noi delle BCC, è un’esigenza oggi ancora viva, nonostante l’evoluzione delle tecnologie e le attenzioni che per via della persistenza del Covid abbiamo previsto”.