Tutte le possibilità offerte dalla Laurea in lingue

Sono molte le possibilità offerte dalla laurea in lingue nella società moderna. Viviamo in un mondo sempre più globalizzato dove i confini non esistono e i rapporti intercontinentali si fanno sempre più frequenti. Parlare fluentemente due o più lingue è un must richiesto in tutte le aziende. In questo articolo approfondiremo quali possono essere le strade da intraprendere dopo il diploma scegliendo di laurearsi in lingue.

La laurea in lingue non offre solo una competenza linguistica certificata e spendibile ovunque, ma anche una comprensione profonda di quella che è la cultura di un posto e come si lega alle dinamiche globali. Conoscere come nasce un particolare lessico, come si è evoluto nel tempo e come è stato influenzato dalle culture moderne consente di avere un quadro generale del mondo in cui viviamo e di poterlo affrontare al meglio.

Chi sceglie di intraprendere un percorso del genere è spesso interessato a temi letterali, ma anche economici, politici e culturali del nostro e di altri paesi. La via classica prevede l’iscrizione all’università dopo il diploma, ma in alternativa si può optare per la laurea lingue e letterature straniere online. Grazie a questa soluzione è possibile laurearsi anche in età avanzata, conciliando studio e lavoro, senza porre un vincolo troppo stretto alle dinamiche della vita comune.

Una volta laureati in lingue le opportunità di lavoro sono innumerevoli. Ad esempio, nel settore delle traduzioni e dell’interpretariato. Tradurre documenti, manuali, libri, contratti e molto altro è quantomai necessario in questa società globalizzata e in questo i traduttori specializzati trovano terreno fertile per applicare le loro conoscenze. Allo stesso modo l’interpretariato, ovvero la capacità di tradurre oralmente in tempo reale i discorsi e le conversazioni, è altrettanto richiesto, soprattutto in ambiti formali.

Restando in contesti dove è richiesta una certa formalità, il laureato in lingue trova occupazione nelle relazioni internazionali e la diplomazia. Accompagnata a un percorso di approfondimento delle dinamiche geopolitiche ed economiche, la laurea in lingue si rivela utile per lavorare presso ambasciate, ONG, organizzazioni internazionali e in tutte le istituzioni che si occupano di cooperazioni e relazioni tra nazioni.

Un’alternativa a queste realtà, come confermano anche gli esperti di corsiediploma.com, è l’insegnamento presso scuole pubbliche, università e istituti privati. Se la tua vocazione è rivolta al prossimo e hai una buona capacità di sintetizzare e spiegare la grammatica, allora l’insegnamento potrebbe essere la strada giusta per te. La moderna tecnologia consente agli insegnanti di svolgere lezioni anche a distanza rivolte a singoli o piccoli gruppi di studenti oppure di aprirsi un proprio sito internet o canale streaming e pubblicizzare il proprio metodo di studio. Le possibilità sono innumerevoli.

Come non citare, poi, il turismo. Legato strettamente al settore alberghiero, il turismo è un capo saldo della nostra economia, ancor di più se si vive in grandi città turistiche come Roma, Firenze, Milano o Napoli. I laureati in lingua possono lavorare presso strutture alberghiere, villaggi turistici, navi da crociera, punti informativi e quant’altro. Specializzandosi nella storia e nella cultura del posto è poi possibile intraprendere la carriera di guida turistica.

Questo si lega molto al settore culturale e artistico poiché i laureati in lingue trovano occupazione anche nelle gallerie d’arte, nei musei, nei teatri, nelle case editrici e in tutti quei contesti artistico-culturali dove la conoscenza della lingua e della cultura a essa legata sono apprezzate.

Infine, tutti i settori aziendali, commerciali e dell’industria tecnologica e dell’informazione. Inutile ripetere che le aziende traggono il maggior vantaggio economico dalla globalizzazione del mercato. Dunque, il marketing internazionale, le relazioni pubbliche, la gestione delle risorse e il commercio internazionale sono appannaggio di un laureato in lingue che sappia comunicare al meglio le esigenze della società che rappresenta.

Scegliere di prendere una laurea in lingue potrebbe essere la scelta più giusta che farai nei prossimi anni. Il primo passo verso una carriera lunga e stimolante ovunque nel mondo.