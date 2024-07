Verifica dei documenti nei casinò online: procedura e motivazioni

Quando ci si avvicina per la prima volta a un casinò online autorizzato in Italia i giocatori si trovano subito alla prese con una serie di proposte promozionali e di intrattenimento, ma è il processo di registrazione a catturare maggior attenzione. Il motivo? Tutti i casinò ADM richiedono la verifica del proprio account di gioco prima di poter cominciare a giocare e sfruttare così i bonus casino offerti. Il processo di verifica consiste nel certificare che il profilo iscritto sia associato a una persona fisica, così da riconoscere l’identità del giocatore. Ma perché è importante eseguire questo passaggio?

Ad oggi, il settore del gambling online presenta casino che non richiede invio documenti e piattaforme ADM che invece ricercano una garanzia di doppia protezione. Da un lato per i giocatori e dall’altro per l’operatore. Di seguito scopriremo perché l’invio di documenti è un passaggio necessario per chi vuole scommettere sui casinò italiani.

Perché viene richiesta la verifica del conto gioco?

Tale scelta è tutt’altro che superficiale: ci troviamo di fronte a un processo che aiuta a mantenere sicuro e trasparente un ambiente di gioco che è accessibile a tutti gli utenti maggiorenni. I concessionari autorizzati con licenza ADM, che offrono soluzioni per il gioco a distanza, hanno il dovere di rispettare le normative dell’ente di controllo. Richiedere l’invio di un documento d’identità serve per garantire una serie di aspetti importanti che elencheremo di seguito.

Verificare che un giocatore sia maggiorenne

Il gioco d’azzardo è vietato per i minorenni. Il documento personale aiuta così a verificare che ogni nuovo utente iscritto abbia raggiunto la maggior età e possa così accedere all’offerta di gambling del casinò scelto.

Evitare che più account usino un bonus

Le promozioni sono motivo di grande curiosità all’interno dei casinò online, ma sono sempre vincolate all’uso di un singolo individuo. Offerte come i bonus benvenuto, quelli senza ricarica, cashback o free spin possono essere richiesti da un nuovo iscritto una sola volta. E tutto ciò viene controllato proprio partendo dall’uso di un documento di riconoscimento. Così il casinò avrà la certezza che lo stesso giocatore o all’interno dello stesso nucleo familiare non venga riscosso lo stesso bonus per più di una volta. Non si potranno così creare più account per procedere con azioni fraudolente o truffe.

Controllare le transazioni finanziarie

Ogni casinò deve rispettare le leggi sull’antiriciclaggio e si impegna a monitorare tutte le transazioni effettuate sulla piattaforma per frenare eventuali attività illecite. Il documento in questo caso serve per assicurarsi che la persona che richiede un prelievo sia effettivamente titolare del conto di gioco.

Protezione dei dati

La privacy è sempre un argomento di massima importanza quando si opera online: ogni giocatore deve quindi avere la certezza di essere protetto, soprattutto quando condivide informazioni personali. Se un operatore ci chiede di condividere i documenti e dati personali mostra interesse e impegno nel voler tutelare ogni utente, proteggendo le informazioni ottenute da terze parti.

Quali documenti servono?

Nella maggior parte dei casi, un giocatore può procedere con la verifica del conto inviando:

Documento valido: quindi puoi scegliere tra la carta d’identità, il passaporto o la patente di guida;

Certificato di residenza: con l’invio di una bolletta si ha modo di confermare che il titolare del conto è la stessa persona che risiede presso un determinato indirizzo usato per registrarsi.

E se non si inviano i documenti?

Qualora un giocatore non volesse inviare e condividere queste informazioni entro 30 giorni dalla sua iscrizione non potrà:

Accedere all’offerta promozionale dell’operatore;

Prelevare il saldo e quindi le vincite ottenute;

Usare il conto di gioco, che sarà quindi bloccato.

Conclusioni

Il processo di registrazione con invio di documenti personali è un’attività sicura e abituale per chi gioca sulle piattaforme di scommessa online. Non c’è nulla di anomalo nella richiesta, anzi si tratta di un comportamento che è utile per poter riscontrare un comportamento affidabile da parte del concessionario.

Con un semplice invio il giocatore può non solo garantire massima sicurezza alla sua azione di gioco, ma potrà anche accedere senza pensieri alla fase di promozione e scommessa. Si tratta quindi di un’operazione che è consigliata e approvata proprio dalle normative vigenti in Italia, introdotte e aggiornate dal lavoro dell’ADM. Va quindi considerata come un’attività “burocratica” che può essere portata a termine nel giro di pochi minuti. In seguito, il giocatore con conto verificato potrà aprire le porte del casinò virtuale e sfidare la fortuna senza alcuna preoccupazione.