Volksbank sostiene Anteas-Agas con un’auto elettrica per il trasporto solidale

BOLZANO – Si aggiunge un ulteriore progetto nell’ambito della social green mobility Volksbank, iniziativa del nuovo Piano industriale “I-mpact 2026”, che prevede azioni concrete volte a favorire la decarbonizzazione, l’attenzione all’ambiente e la valorizzazione dell’aspetto sociale. La Banca ha infatti firmato oggi, 18 ottobre, un accordo con l’associazione Anteas-Agas Bolzano che, tra le varie attività, si occupa del trasporto solidale verso strutture sanitarie locali, come ospedali, cliniche o case di riposo. In particolare, l’auto elettrica è una Peugeot e-Rifter che sarà consegnata nel mese di novembre 2024 e permetterà ai volontari di potersi spostare agevolmente tra le varie strutture sul territorio della provincia.

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un percorso intrapreso dalla Banca poco meno di un anno fa, che ha visto altre azioni simili, come l’accordo con AVULSS di Laives per un’auto 100% elettrica e la donazione per la prima auto medica full electric per Croce Bianca Alto Adige.

“Siamo lieti di poter affiancare un partner qualificato che opera da quasi 25 anni nel territorio, aiutando le fasce fragili della società: Con questa donazione supportiamo Anteas-Agas Bolzano e la rete di volontarie e volontari che con impegno e passione forniscono servizi utili alla collettività. Come Banca vogliamo restituire un valore aggiunto alla comunità, per essere un motore del territorio. Attraverso azioni come questa, puntiamo a rafforzare i servizi di trasporto sociale ed accompagnamento disponibili”, afferma Alberto Naef, Direttore Generale di Volksbank.

L’associazione Anteas-Agas è un’organizzazione di volontariato che conta circa 90 volontarie e volontari, di cui 16 autisti. Nel 2023 ha registrato circa 20.000 ore di volontariato, oltre 30.000 chilometri percorsi per un totale di oltre 5.000 viaggi.

“Siamo orgogliosi di poter supportare l’associazione Anteas-Agas e portare avanti con azioni concrete il nostro impegno in ambito sociale ed ambientale. Il trasporto solidale rappresenta un servizio di primaria importanza alla comunità, tanto per il benessere delle persone e dei loro familiari, quanto per il rispetto dell’ambiente”, dichiara Manuela Miorelli, Responsabile Sostenibilità in Volksbank.

“Ringraziamo la Volksbank per sostenerci con la donazione dell’auto in modalità elettrica, nella nostra importante e apprezzata attività di trasporto sociale.

Mezzo che ci permetterà di soddisfare ancor più le numerose richieste da parte dei nostri utenti, di essere quindi sempre più vicini alle persone anziane che rappresentano le fasce più deboli e fragili della società”, conclude Walter Venturelli, Presidente di ANTEAS-AGAS ODV.