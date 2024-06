78° Anniversario Fondazione Repubblica: programma, viabilità, consegna onorificenze

PORDENONE – Si terrà domenica 2 giugno 2024 presso il piazzale Ellero dei Mille a Pordenone la celebrazione del “78° Anniversario della Fondazione della Repubblica”.

Questo il programma:

9.15 Schieramento del Picchetto d’Onore Interforze.

9.30 Raduno delle Autorità, delle Rappresentanze Militari, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma

e della Popolazione.

9.35 Afflusso del Gonfalone della Provincia e del Comune di Pordenone alla presenza del vice Ministro Vannia Gava, del sindaco Alessandro Ciriani, del Prefetto di Pordenone Natalino Domenico Manno e del Comandante della 132^ brigata Ariete Domenico Leotta.

9.40 Cerimonia Alza Bandiera e inno Nazionale eseguito dalle Filarmoniche Città di Pordenone e di Maniago

9.45 Onore ai Caduti e deposizione della corona al Monumento ai Caduti.

9.50 Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e indirizzi di saluto del Prefetto e del vice Ministro.

10.10 Onore alla Massima Autorità che lascia il luogo della cerimonia.

Come di consueto, per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, sono stati istituiti i seguenti divieti:

divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7.00 alle 12.00 e fino a termine necessità per tutti i veicoli

in piazzale Ellero dei Mille (ambo i lati), viale Trento e viale Trieste – ambo i lati (tratto adiacente il lato Monumento ai caduti). Divieto di transito dalle 8.00 alle 11.00 e fino a termine necessità in piazzale Ellero dei Mille e viale Trieste. Dalle 8.00 fino al termine della Cerimonia in piazzale Ellero, vengono istituite tutte le deviazioni del traffico e altri divieti necessari, per poter garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

​Nell’ambito delle iniziative celebrative, alle 11.00 presso l’ex Convento di San Francesco a Pordenone, si terrà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Capo dello Stato a 13 cittadini residenti nella provincia di Pordenone che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, nell’impegno di cariche pubbliche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

​Questi gli insigniti: Umberto Tirelli (Grande Ufficiale), Silvio Romanin e Pietro Maccagnano (Commendatori), Giuseppe Di Vittorio, Paola Zelanda, Giorgio Ferracin, Antonio Rombolà e Daniele Zilli (Ufficiali), Adriano Perin, Antonio Farina, Danilo Freguja, Pierluigi Lodola e Vito Nitti (Cavalieri).

​

Per l’occasione, dalle 8.00 alle 14.00 in piazza XX Settembre verrà allestita un’esposizione di mezzi militari e civili, anche storici, in uso alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile.

​

Infine, sempre il 2 giugno, alle ore 20.30 presso il Centro Culturale “Aldo Moro”, via Traversagna 4 a Cordenons, si terrà il Concerto per il 78° Anniversario della Repubblica Italiana, durante il quale si esibiranno al pianoforte i musicisti Ruggiero Fiorella e Supawee Srisurichan, premiati al 25° Concorso Pianistico Internazionale del FVG. Il concerto sarà ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria (le prenotazioni potranno essere effettuate contattando il Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons dal 27/05/2024 al 01/06/2024 e-mail: [email protected] ).