A novembre nuove attività al Centro Famiglie in corso Garibaldi

PORDENONE – Nuove proposte anche nel mese di novembre al centro per le Famiglie in corso Garibaldi. Il coordinamento è dell’Ambito Territoriale del Noncello e le attività si rivolgono a un’ampia platea di utenti, senza preclusioni anagrafiche, residenti nei Comuni dell’Ambito del Noncello.

Le attività del Giocabimbo – spazio di incontro e gioco per bambini dai 0 ai 6 anni accompagnati da un adulto di riferimento- si svolgono il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e consistono in laboratori artistici e manuali adatti a bimbi dai 12 mesi in su.

Giovedì 7 novembre appuntamento con “Manine in arte”, laboratorio d’arte alla scoperta del mondo dei colori a mani libere dedicato a bambini dai 12 ai 18 mesi.

Giovedì 14 novembre “Atelier dei segnalibri”, in cui si insegnerà a bimbi dai 4 ai 6 anni come creare dei segnalibri con colori e tanta fantasia.

Giovedì 21 novembre appuntamento con “Un semino per amico”, laboratorio educativo dedicato a bambini dai 24 ai 36 mesi per scoprire la magia della natura dal seme alla nascita di una pianta.

L’ultimo giovedì di novembre, il 28, “Gioca e modella” insegnerà ai bimbi dai 18 ai 24 mesi a creare forme divertenti con morbida pasta di sale.

Per informazioni e prenotazioni sulle attività del Giocabimbo e gli incontri con gli esperti si può scrivere a [email protected].

Tra ottobre e novembre, inoltre, il Centro accoglierà una decina donne, principalmente straniere, accompagnate dal Servizio Orienta Lavoro, che inizieranno un corso di formazione finalizzato al conseguimento della patente di guida, nell’ottica di favorire una maggiore integrazione e autonomia