Sollevamento pesi, un poker di atlete di Pordenone agli Europei di Madrid

PORDENONE – Un poker di atlete pordenonesi sta prendendo parte ai Campionati Europei Under 17 & 15 in corso di svolgimento a Madrid da oggi al 31 luglio. Mai era successo nella storia del sollevamento pesi italiano che ad una rassegna continentale partecipassero quattro atleti dello stesso club.

Le portacolori della Pesistica Pordenone che saranno in lizza sulla pedana madrilena sono: Alessia Marson (categoria -55 kg), che ha conquistato il secondo posto agli Italiani Under 15 ripetendo l’argento già ottenuto l’anno precedente nella stessa categoria; Vittoria Turchet (categoria -69 kg), selezionata per rappresentare la regione Friuli Venezia Giulia al Trofeo Coni; Carlotta Cavaliere (categoria +77 kg), protagonista ai Campionati Italiani Under 17 a Cosenza dove, dopo aver effettuato solo una prova valida di strappo a 65 kg, si è rifatta nello slancio conquistando la medaglia d’oro con 93 kg, concludendo con un totale di 158 kg; e Sara Dal Bo (categoria -69 kg), la più giovane campionessa italiana assoluta a soli 14 anni che ha dominato in varie manifestazioni internazionali giovanili.

Ad accompagnare la delegazione azzurra guidata dal direttore tecnico nazionale Sebastiano Corbu ci saranno ben tre allenatori pordenonesi: Luigi Grando ed Elisa Crosatto, entrambi tecnici della Pesistica Pordenone, e Moreno Boer, due volte atleta olimpionico e oggi tecnico del GS Fiamme Oro.

Grande soddisfazione per la società della presidentessa Maria Rosa Flaiban che nei giorni scorsi ha ospitato nella palestra di via Rosselli il neoassessore allo sport di Pordenone Elena Ceolin. Ad accoglierla anche il responsabile del centro federale Dino Marcuz, il consigliere regionale del comitato FIPE Davide Cordenons e tre delle ragazze convocate, che attualmente stanno svolgendo un ritiro collegiale a Lignano Sabbiadoro fino alla vigilia della partenza per la Spagna.

Questo straordinario risultato rappresenta un traguardo storico per la Pesistica Pordenone e conferma l’eccellenza del settore giovanile friulano nel panorama nazionale della pesistica olimpica.