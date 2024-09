Accesso al credito: convenzione CA, Confidi e Confcommercio

PORDENONE – Una nuova partnership rivoluziona l’accesso al credito per le piccole imprese, premiando quelle impegnate nella sostenibilità.

Il 30 settembre nella sede associativa di Confcommercio Pordenone, nonché sede operativa di Confidi Friuli, è stata firmata la convenzione tra Crédit Agricole Italia, Confidi Friuli e Confcommercio Pordenone che riserva alle imprese virtuose negli ambiti della sostenibilità ambientale, sociale e organizzativa, condizioni di particolare favore per l’accesso al credito.

La convenzione si basa sulla volontà condivisa di promuovere e sostenere lo sviluppo sostenibile presso le imprese del terziario ispirandosi all’applicazione dei criteri ESG (ambiente, sociale e governance), partendo dal concetto che l’introduzione dei parametri ESG non riguarda più solo le grandi imprese ma sta diventano uno standard anche per le piccole imprese.

A tal proposito, Confcommercio Pordenone ha adottato e promuove il riconoscimento dell’ “Attestato di Sostenibilità ESG”, che premia comportamenti virtuosi e buone pratiche in chiave sostenibile. L’obiettivo è far emergere, qualificare e quantificare il contributo della pratica sostenibile avviata e la volontarietà della stessa rispetto alle prescrizioni di legge nonché la rispondenza a uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tale attestato permetterà alle imprese che faranno richiesta dei prodotti bancari convenzionati di avere delle condizioni economiche agevolate. Confidi Friuli si impegnerà ad assistere le linee di credito concesse dalla Banca con proprie specifiche garanzie, azzerando le spese istruttoria.

Le imprese certificate, quindi, non solo beneficeranno di condizioni di finanziamento agevolate ma acquisiranno un vantaggio competitivo sul mercato e rafforzeranno la propria reputazione di brand.

ll ruolo dell’Associazione è quello di guidare le micro e piccole imprese verso la consapevolezza delle loro azioni «green» e di interpretare queste loro azioni in un’ottica di strategia condivisa, intermediando con il sistema finanziario in primis tramite un check up che si conclude con l’attestazione dei requisiti ESG.

Con questa attività si dà avvio al nuovo servizio associativo “Spazio ESG Confcommercio Pordenone”, (Sostenibilità, Pianificazione, Ambiente, Zero Emissioni, Innovazione verso gli Obiettivi), che interpreterà le richieste e le difficoltà delle aziende su queste tematiche sempre più urgenti supportando le imprese nel loro percorso verso la sostenibilità.

La convenzione è stata firmata per Crédit Agricole Italia dalla direttrice regionale del Friuli Venezia Giulia Maria Teresa Innocente, per Confidi Friuli dal Presidente Cristian Vida e per Confcommercio Pordenone dal Presidente Fabio Pillon.