Affitti online e truffe immobiliari, l’appello di Fimaa

PORDENONE – In relazione al recente episodio di cronaca riportato dalla stampa locale, relativo a una truffa immobiliare ai danni di una giovane coppia che cercava casa tramite un annuncio su un social network, FIMAA Pordenone – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari – intende ribadire con fermezza l’importanza di affidarsi a operatori professionali e abilitati nel settore immobiliare.

Negli ultimi anni si è assistito a un preoccupante aumento delle trattative private avviate tramite canali non regolamentati, come gruppi social e piattaforme di annunci non certificati. Questi strumenti, seppur apparentemente comodi, rappresentano un contesto ad alto rischio per i cittadini, spesso impreparati a riconoscere offerte ingannevoli o documentazioni contraffatte.

FIMAA Pordenone ricorda che solo i mediatori regolarmente iscritti al ruolo e associati a un’organizzazione di categoria offrono reali garanzie di affidabilità e tutela. Rivolgersi a un’agenzia immobiliare qualificata significa:

•​Operare con immobili verificati sotto il profilo legale e urbanistico;

•​Essere assistiti in ogni fase della trattativa con trasparenza e competenza;

•​Disporre di contratti redatti secondo le normative vigenti;

•​Avere un interlocutore responsabile, dotato di copertura assicurativa professionale.

Affidarsi a un agente FIMAA significa scegliere un professionista che opera nel rispetto di un codice etico, con formazione continua e l’obbligo di vigilanza sul proprio operato.

Per individuare e selezionare un agente FIMAA di fiducia operante nella provincia di Pordenone, è possibile consultare l’elenco ufficiale disponibile sul sito di Confcommercio ASCOM Pordenone: www.ascom.pn.it/it .

Invitiamo tutti i cittadini a evitare trattative con soggetti non abilitati, privi di partita IVA o non iscritti al Registro delle Imprese. Il patrimonio immobiliare è un bene troppo importante per essere lasciato all’improvvisazione.

FIMAA Pordenone rimane a disposizione per informazioni, orientamento e segnalazioni al numero di telefono: 0434 549411.