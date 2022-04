Agenzia Marchiori&Contino, online nuovo sito L’immobile dinamico

PORDENONE – E’online il nuovo sito di Marchiori&Contino, l’agenzia di consulenza, intermediazioni e gestione immobiliare fondata a Pordenone dagli architetti Alberto Marchiori e Antonio Contino. Da quasi 35 anni sul mercato del Friuli Occidentale e, grazie alla rete di impresa Re-connections di cui sono soci fondatori, in ogni regione italiana. ‘L’immobile dinamico’ sono le parole che danno il benvenuto a chi entra nel sito.

«Ci rappresentano alla perfezione perché vendiamo case – immobili in gergo tecnico e, nella ricerca di una parola che definisse la nostra identità abbiamo identificato dinamico come quella che parla più in profondità di noi – racconta Contino -. Una definizione flessibile e facile da declinare per raccontare la nostra passione che, a decenni di distanza da quanto per la prima volta, sui banchi di scuola prima e dell’università poi, ci siamo confrontati con un progetto immobiliare, rimane sempre vivissima.

Ma anche una parola per presentare il team che condivide con noi, nelle sedi di Pordenone e Sacile, innumerevoli sfide quotidiane, sempre alla ricerca di nuove prospettive e opportunità di servizi e consulenze esclusivi

Il sito è completamente rinnovato, per rendere sempre più piacevole ed efficace la ricerca online delle proposte, sia all’operatore professionale che al cliente privato.

Una particolare attenzione è dedicata ai tanti servizi di consulenza, proposti a target diversi, privati e pubblici, per facilitare ogni progetto immobiliare o urbanistico con un’assistenza a 360 gradi. Dall’analisi di mercato per lo sviluppo urbanistico e abitativo all’assistenza integrale per l’edilizia convenzionata, fino alle due diligence immobiliare per la tutela dell’investimento alla gestione del patrimonio, solo per citarne alcuni.

Tra le proposte più esclusive la consulenza sulla rigenerazione urbana, perché – spiega Marchiori – la «passione per l’abitare ci porta a guardare al settore in una prospettiva a medio lungo termine mettendoci in gioco per favorire un rinascimento urbano che riporti le città a misura d’uomo». Rivolto in particolare al mondo professionale, pubblico e privato, il sito ha l’obiettivo di facilitare l’accesso a fondi e incentivi per finanziare interventi ecosostenibili finalizzati al miglioramento delle condizioni urbanistiche e sociali.

«La nostra storia ci ha consentito, sfida dopo sfida, di ampliare le nostre competenze, stimolandoci in un percorso di miglioramento continuo, con una ricerca costante di aree di attività, per arricchire l’offerta, perché il nostro obiettivo non è vendere case, ma costruire vere relazioni nel mercato immobiliare.

Un investimento costante di energia e creatività per identificare servizi e attività di consulenza in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione, costruendo partnership e reti di impresa, perché tra veri professionisti non si genera concorrenza, ma potenzialità di sviluppo strategico».