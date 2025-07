Cimitero Torre, lavori ampliamento procedono spediti

PORDENONE – Il ristabilirsi delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo del bel tempo, hanno fatto sì che i lavori presso il cimitero di Torre procedano spediti come espresso con soddisfazione dal vicesindaco Mara Piccin. “Le pioggie costanti degli scorsi mesi hanno prodotto un rallentamento delle procedure – spiega la vicesindaco – che però sono riprese a pieno ritmo tant’è che stimiamo di ultimare entro la fine di luglio le operazioni di consegna di ottantaquattro nuovi loculi al piano terra. A questa ne seguirà una seconda, entro la fine di settembre, che garantirà il recepimento di ulteriori ottantaquattro loculi cui si sommeranno duecentosessaanta ossari”.

La carenza di spazi dove depositare i feretri piuttosto che le ceneri “ha fatto sì che vi fosse una spinta ulteriore da parte dell’Amministrazione – continua Piccin – proprio per questo a luglio ci sarà affidato un aggiuntivo blocco di ventuno ossari, costruiti al piano terra nello spazio libero tra l’edificio cimiteriale preesistente e le strutture attualmente in costruzione, al fine di scongiurare eventuali mancanze così da garantire alla cittadinanza un servizio efficiente. A settembre, tra l’altro, vi sarà anche l’installazione del montaferetri a servizio del piano interrato”.

Si associa l’assessore De Bortoli il quale si accinge “a realizzare un’indagine demografico-statistica che ci consenta di analizzare l’andamento demografico e la mortalità del quartiere di Torre così da programmare i futuri lavori tenendo conto di una base certa formata da dati tangibili”. Proprio sui futuri sviluppi dell’area cimiteriale è la vicesindaco a entrare nel dettaglio spiegando come “sia necessario tener conto anche del progressivo incremento delle cremazioni che stanno prendendo sempre più piede a discapito della tumulazione. Il terzo lotto di lavori, pertanto, non potrà prescindere dal completamento di questa indagine che gli uffici stanno elaborando anche perché ciò influirà inevitabilmente sul valore oltre sul piano finanziario della concessione cimiteriale. Siamo ben consci dell’importanza che i campisanti rivestono per le cittadine e i cittadini in quanto luoghi dove riposano i cari di ciascuno di noi e, prorpio per questo, vogliamo far sì che ogni intervento effettuato sui cimiteri sia pensato e realizzato con il dovuto sentimento”.