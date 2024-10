Aggiornamento su lavori realizzazione nuove fognature

PORDENONE – ​A seguito della riunione che si tiene periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria da parte di Hydrogea, l’Amministrazione comunica i seguenti aggiornamenti che riguardano diversi quadranti della città.

In via Codafora i lavori di scavo e posa della nuova rete procedono spediti tanto che, a partire da giovedì 24 ottobre 2024, il secondo tratto di via Codafora verrà chiuso al traffico, dall’attraversamento dell’omonima roggia fino all’incrocio con via Padre Marco D’Aviano. Salvo imprevisti, i lavori dureranno all’incirca 15 giorni. Per proseguire verso via Pola, gli automobilisti dovranno necessariamente accedere al parcheggio Marcolin e poi immettersi su via Codafora dalla consueta uscita del parcheggio.

​In via Revedole si sono verificati dei ritardi, causati prima dal lungo periodo di piogge e maltempo e poi dalla necessità imprevista di realizzare una nuova linea dell’acquedotto accanto alla nuova rete fognaria. I lavori lungo questa via stanno procedendo ma subiranno un ritardo stimabile in circa 6 settimane. Si conta quindi di riaprire via Revedole al traffico veicolare entro la fine dell’anno.

Invece a Torre i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria proseguono senza intoppi. In questi giorni il cantiere si sposterà su via Adamello. Anche in questo quadrante Hydrogea conta di concludere i lavori entro fine anno, per poi proseguire nel 2025 a sud di via Piave, sulle vie che intersecano via di Ragogna.

​La riqualificazione sistematica della rete fognaria di tutta Pordenone costituisce un’opera ambientale strategica importante e di complessa realizzazione, che vuole rendere la nostra città sempre più sostenibile, rispettosa dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Il prossimo aggiornamento sullo stato di avanzamento dei cantieri è previsto per gli inizi di novembre.

