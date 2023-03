Al via nei musei nuova stagione visite guidate e laboratori

PORDENONE – Su decisione dell’assessore alla cultura Alberto Parigi, i musei civici lanciano una nuova stagione di visite guidate e laboratori domenicali.

Coinvolti i musei d’arte, storia naturale e archeologico con un ricco calendario di appuntamenti che si aggiunge peraltro alle frequentatissime visite scolastiche infrasettimanali.

La prima data è domenica 5 marzo al museo di storia naturale, dove sono previste due visite guidate nella stessa giornata, vista la forte richiesta di partecipazione. “Due passi nella…natura! Alla scoperta delle collezioni custodite nel Museo di Storia Naturale” è la proposta di Mondo Delfino, che gestisce le visite per conto del Comune.

La prima visita è prevista alle ore 15:30, la seconda alle 17:00. Le visite sono aperte a tutti, durano un’ora l’una, sono declinate ognuna secondo uno specifico tema e il loro costo è compreso nel prezzo del biglietto d’entrata al museo (da 1 a 3 euro).

«Continua così la valorizzazione dei nostri musei – spiega l’assessore alla Cultura Alberto Parigi – luoghi che vogliamo siano vissuti e frequentati, non solo in occasione delle mostre».

La stessa formula viene adottata anche per le visite successive. Domenica 12 marzo al Museo Civico d’Arte alle 15:30 si svolgerà “Un palazzo, una famiglia…Una visita al Museo Civico d’arte per approfondire le collezioni che custodisce e la loro storia”, mentre domenica 19 marzo, sempre alle ore 15:30 la proposta è rivolta direttamente alle famiglie per un gruppo di massimo 10 bambini della scuola primaria, che saranno coinvolti in un simpatico ed interessante laboratorio di 2 ore sui “Fantastici animali si nascondono tra le opere di Palazzo Ricchieri”. Visitando le sale del museo i bambini scoveranno fantastici animali che si nascondono tra le opere di Palazzo Ricchieri. Al termine della visita, saranno coinvolti nella creazione di un inedito e altrettanto fantastico animale, dandogli un nome tutto speciale.

Per la partecipazione a questo laboratorio, la prenotazione va fatta via mail all’indirizzo segreteriamuse[email protected] oppure via telefono al 333-4308117 (lun-ven 9:00-12:00/14:00-17:00) entro giovedì 16 marzo alle ore 17:00.

Domenica 26 marzo ci si ritrova tutti alla Bastia del Castello di Torre dove, alle ore 15:30 partirà la visita “Dal paleolitico al Medioevo, un viaggio nel tempo al Museo archeologico”.

Dopo queste prime date ne seguiranno altre che completeranno la ricca offerta di attività nei Musei Civici di Pordenone fino almeno a maggio inoltrato.

La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività entro il giovedì precedente la data dell’evento attraverso il form on-line accessibile al sito www.mondodelfino.it

Dopo questa prima tranche di marzo, visite e laboratori proseguiranno per almeno tutta primavera.