“Anima inerte” di Domenico Pecile, incontro l’11 alla Degan

PORDENONE – E’ in programma martedì 11 febbraio, alle ore 18.00, in Biblioteca civica, Sala Degan, in piazza XX Settembre, l’incontro con l’autore Domenico Pecile, che presenterà il libro “Anima inerte”, con prefazione di Angelo Floramo. A moderare la serata, il giornalista Giuseppe Ragogna.

L’incontro è organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, con il patrocinio del Comune di Pordenone, candidata a Città della Cultura 2027. Questa, la trama del libro: Un giorno di neve, un paesino di montagna, quattro vite, quattro anime si incontrano, si incrociano, si confidano e si raccontano mentre scorrono le ore fino al momento in cui Nicola, un uomo soltanto apparentemente ruvido e misantropo, le riunirà a cena.

I tre invitati non sanno che quell’incontro conviviale sarà il pretesto con il quale il padrone di casa rivelerà loro una verità agghiacciante. Il protagonista, Antonio, che si definisce “un grumo di contraddizioni, l’emblema dell’umana debolezza, un peto sarcastico partorito dall’immondezzaio del mondo, un inerte che sorride alla notte e parla alle stelle”, è un uomo costantemente inquieto, tormentato dalla ricerca di risposte che non trova.

Con Nicola, Maria e Selene – interfaccia delle sue irrequietezze – i dialoghi si addentreranno impietosi nel cuore dell’esistenza finché Nicola li obbligherà a seguirli nella sua atroce confidenza. Dopo aver pubblicato Gente di Udine e non solo, una raccolta di cento microstorie, l’autore ci propone ora un romanzo fortemente introspettivo, che scava fino alle viscere dell’uomo alla ricerca del senso della vita, della morte, della paura, della sofferenza, dei rapporti umani.

Un “viaggio” tormentato che non offre sponde risolutive, ma che lascia aperte mille porte per interpretare l’esistente, l’oggi. Un romanzo denso e intenso, che commuove e sconvolge, che fa riflettere e aiuta a comprendere l’animo umano fin nei suoi abissi più profondi.

Domenico Pecile, giornalista professionista, capo servizio per il “Messaggero Veneto”, ha lavorato anche per il “Corriere della Sera”, “II Gazzettino”, il “Diario di Udine,” Udinews tv”, oltre che per diverse altre testate.