Salvador e Freschi (La Civica) “Comina piena di progetti, ma serve una visione d’insieme”

PORDENONE – “Col collega Roberto Freschi abbiamo presentato un’interrogazione – annuncia Marco Salvador, capogruppo de La Civica – non solo sull’ipotesi del nuovo stadio, ma sull’insieme degli interventi che l’Amministrazione intende realizzare in Comina. Oltre all’impianto sportivo, si parla della nuova caserma green della Polizia Locale, della caserma dei Vigili del Fuoco, del nuovo IPSIA, del tracciato della Gronda Nord e dell’appena adottata variante urbanistica che interessa le aree agricole, artigianali e commerciali alle spalle del Paradiso”.

“Parliamo di interventi importanti – prosegue Salvador – che rischiano di trasformare radicalmente l’area, ma che al momento sembrano procedere in modo frammentato, senza un disegno complessivo. È per questo che abbiamo chiesto se non sia il caso di elaborare una variante urbanistica generale o ad hoc, capace di dare coerenza e visione a queste trasformazioni. Continuare con decisioni a spot sarebbe un errore.”

Secondo Salvador, è fondamentale anche il coinvolgimento dei territori confinanti:

“È vero, siamo dentro i confini comunali di Pordenone, ma siamo anche sul confine, e interventi di questa portata avranno ricadute inevitabili anche su Comuni vicini come San Quirino e Roveredo in Piano. Per questo abbiamo chiesto che il confronto non si limiti ai sindaci, ma coinvolga anche i Consigli comunali e le comunità locali, in un percorso istituzionale trasparente e partecipato.”

Infine, una riflessione sull’ipotesi dello stadio in Comina:

“Non siamo né contrari né favorevoli – conclude Salvador – ma poniamo una domanda: non stiamo rischiando di dividere nuovamente la città, proprio come accadde con il dibattito sulla localizzazione dell’ospedale? Anche in quel caso, Comina fu indicata come sede preferita, e sappiamo com’è andata a finire. Prima di generare aspettative e impegnare risorse, serve una riflessione seria, condivisa e lungimirante.”