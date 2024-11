Animato il quartiere dell’Immacolata a Pordenone

PORDENONE – L’inclusione passa attraverso lo sport, gli hobby, la socialità per questo l’ANMIL grazie al contributo fattivo del Comune di Pordenone ha ridato vita al quartiere dell’Immacolata con uno spazio ludico ricreativo per includere le persone disabili e creare una zona piacevole d’incontro e scambio di esperienze.

In via Brigata Lupi di Toscana, presso il bocciodromo e vicino alla chiesa dell’Immacolata, l’ANMIL ha organizzato un torneo di calcio tennis integrato con quattro squadre partecipanti, una mostra di bonsai e ikebana, l’arte di esporre fiori, rami e quanto la natura offre stagionalmente attraverso delle composizioni creative realizzate con la guida esperta dell’associazione “Amici di Hikari”, scoprendo l’arte della cura dei piccoli alberelli.

La mostra ha avuto un ottimo successo, è stata visitata da oltre duecento persone, così per l’anno prossimo, visto il riscontro positivo, è in programma un corso per la cura dei bonsai.

Apprezzato il momento conviviale per tutti con la castagnata organizzata dall’Associazione San Valentino e i dolci fatti dai dai bambini con la dedizione dell’Associazione Santa Lucia; don Omar ha benedetto i convenuti.

Ha collaborato fattivamente all’organizzazione l’associazione Scup, fondamentale la presenza del Comitato italiano paralimpico al quale l’assessore allo Sport del Comune di Pordenone, Walter De Bortoli ha rivolto parole di encomio per il lavoro svolto nell’ambito dell’integrazione e inclusione sportiva, auspicando che in questo luogo possa aprirsi una nuova era all’insegna delle discipline paralimpiche.

“E’ il quarto anno che si organizza tale evento e per questo invitiamo tutto il quartiere a partecipare – ha detto Amedeo Bozzer, Coordinatore di Anmil Sport Italia per Pordenone che assieme a Claudio Fornasieri, il presidente territoriale di ANMIL cerca di far rinascere un quartiere complesso dove l’inclusione potrebbe essere la chiave per recuperarlo – stiamo sistemando la pista per i corsi di ballo, la palestra per offrire lezioni di ginnastica, per dare la possibilità a chiunque di partecipare e per questo ringraziamo l’amministrazione comunale che ha sempre sostenuto l’attività volta all’inserimento sociale di chi ha subito un incidente sul lavoro”. L’area, dunque, si presta al gioco del calcio balilla per normodotati e disabili, alle discipline yoga, ginnastica antalgica, balli di gruppo.

Grazie al contributo dell’Ufficio sport di Pordenone e all’ANMIL il quartiere sta avendo una nuova primavera con particolare attenzione alla sicurezza dell’area, grazie all’ingresso dell’associazione Security. “Ce la stiamo mettendo tutta, le nostre risorse sono in campo, accettiamo sempre nuove idee per dare la possibilità al quartiere dell’Immacolata di vivacizzarsi all’insegna dei valori dello sport, della solidarietà – ha puntualizzato Bozzer –l’8 dicembre alle 11.30 proprio per la festa della Madonna Immacolata è prevista l’inaugurazione dell’albero con i caschetti della sicurezza”.