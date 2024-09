Anticipazioni stagione Capitol 24/25

PORDENONE – I tuoni e lampi degli ultimi temporali estivi annunciano l’imminente riapertura del Capitol di Pordenone per la stagione 2024/25. Il live club sito nel centro città ha già annunciato qualche nome di quella che sarà la programmazione della sua settima stagione di spettacoli. Stagione che prenderà il via il 14 settembre con un concerto d’eccezione: Mudhoney live in una delle sole 4 date italiane del tour europeo. I Mudhoney sono i fratelli più underground di Nirvana, The Melvins e Pearl Jam, sono il tassello chiave senza quale il suono di Seattle meglio noto come grunge non avrebbe preso forma e piede con la veemenza che lo caratterizza.

Altri illustri nomi della musica internazionale che sono stati annunciati e che saranno l’autunno prossimo protagonisti sul palco del Capitol sono The White Buffalo che sarà al Capitol il prossimo 27 ottobre, maestro del blues americano, potente e provocatorio, ruvido ma di un’eleganza rara, intreccia trame di folk che sgorgano dal cuore, in una sorta di alternative country che sfiora il più vigoroso cowpunk. Il 2 novembre sarà Seun Kuti ad infuocare gli animi nell’ex sala cinematografica, una figura rivoluzionaria in grado di tenere alta la fiaccola del groove contagioso e del songwriting politico attraverso la sua musica. Figlio del pioniere dell’afrobeat Fela Kuti, Seun ha trascorso la maggior parte della sua vita preservando e diffondendo l’eredità musicale e politica paterna.

Il 7 dicembre si esibirà Paul Di’Anno primo e leggendario cantante degli Iron Maiden, che con la sua grinta e la sua energia travolgente, ha scritto una pagina fondamentale nella storia del metal. Il concerto al Capitol sarà una delle tappe del suo tour di addio.

Il polistrumentista William Fitzsimmons si esibirà nel live club si Pordenone il 21 febbraio, in una delle due sole date italiane del tour europeo, durante il quale presenterà per la prima volta dal vivo i brani dell’album di prossima uscita. Senza dubbio considerato uno dei cantautori più intensi del momento, venendo assimilato per la sua produzione ad Iron&Wine, Sufjan Stevens ed Elliot Smith. altri che saranno presentati nelle prossime settimane.

Non mancheranno naturalmente gli artisti italiani, ad oggi sono stati annunciati lo scrittore Enrico Brizzi che il 29 settembre assieme a The Cousins porterà in scena uno spettacolo di parole e musica dedicato ai 30 anni dalla pubblicazione del romanzo d’esordio “ Jack Frusciante è uscito dal gruppo”.

Questo spettacolo è il primo di una rassegna intitolata “Potere alla parola”, rassegna che ospiterà artisti che hanno fatto della parola, del linguaggio e di tematiche di importanza sociale, la loro specificità. Saranno invitati ad esibirsi autori che utilizzano la musica quale veicolo didattico, di confronto e conoscenza.

Il 16 novembre sarà la volta di rovere (Rigorosamente minuscolo), che,con le loro sonorità pop, riferimenti culturali, analisi della società e ritornelli che rimangono in mente al primo ascolto, si fanno portavoce di una generazione e raccontano com’è avere vent’anni oggi come nessun altro. Porteranno al Capitol la loro musica e le loro parole, presentando 11, il loro ultimo album.

Anche quest’anno la stand-up comedy italiana più irriverente sarà protagonista al Capitol grazie alla rassegna, giunta quest’anno alla quarta edizione, StanduPN. Mattatori del Capitol, al momento annunciati, saranno Alice Mangione, Giovanni Colombo, Giulia Vecchio, e Francesco Fanucchi.