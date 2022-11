PORDENONE – Questa mattina, 11 novembre, nel centro commerciale SME di Pordenone, alla presenza di sua eccellenza il prefetto della provincia, il questore di Pordenone, il comandante della polizia locale, l’assessore Almirante ed il consigliere delegato al degrado urbano e quartieri Rossi, si è aperta l’iniziativa ” Uniti per la strada ” punto la manifestazione, giunta alla sua settima edizione del comune di Pordenone, e fortemente voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale e dalle istituzioni del territorio, e un evento estremamente importante rivolto ai cittadini, con particolare attenzione per i più giovani, in cui sono state trattate tematiche sulla sicurezza stradale attraverso diverse iniziative esperienziali che hanno consentito a tutti i partecipanti di poter testare le proprie abilità nella conduzione dei veicoli mettendosi alla prova nel rispetto delle regole di circolazione stradale e degli standard di sicurezza.

In apertura, prima del rito del taglio del nastro curato dall’assessore Almirante e dal prefetto della provincia, e altresì pervenuto un videomessaggio di saluti e ringraziamenti dall’onorevole Loperfido, già assessore alla sicurezza del comune di Pordenone.

Nella galleria del centro commerciale hanno trovato spazio lo stand espositivo di alcuni veicoli della polizia locale e quello della Polizia stradale che ha esibito anche il proprio mezzo d’eccellenza, una Lamborghini huracan allestita con i colori Istituto ed impiegata per speciali servizi di polizia.

Sempre all’interno della galleria è stato inoltre allestito un circuito per i più piccoli da percorrere in bicicletta per imparare il rispetto delle norme di circolazione e familiarizzare con la segnaletica stradale, mentre nel piazzale parcheggio antistante l’ingresso del centro commerciale è stata predisposta un’area dedicata alle prove automobilistiche di guida sicura.

Numerose sono state le scolaresche che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, grazie al sostegno e disponibilità dei relativi corpi docenti, che hanno dimostrato come consueto una particolare ed encomiabile attenzione riguardo la sicurezza dei propri studenti.

Il comandante Zorzetto, si è rivolto così ai ragazzi presenti: qui oggi potete vedere tante belle cose E provare esperienze divertenti come fosse un bellissimo parco giochi, ma ricordatevi che quello che oggi è per noi un bel gioco, quando sarete lì fuori e una cosa seria che richiede a tutti noi la massima attenzione.

Come allo stadio i calciatori si sfidano nelle partite perché c’è un pubblico che li guarda, e senza quel pubblico interessato e partecipe La competizione sportiva perderebbe senso, sulla strada voi siete gli utenti e noi siamo il vostro pubblico che vi osserva, entrambi impegnati nello stesso gioco, non avversari ma alleati per la sicurezza di tutti”.