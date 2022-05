Aquafarm 2022: in piazza XX Settembre anteprima con fuorisalone aperto il 24

PORDENONE – Il 25 e 26 maggio ritornano alla Fiera di Pordenone AquaFarm, NovelFarm e il nuovo settore AlgaeFarm, manifestazioni internazionali che faranno il punto sullo stato dell’arte e sulle prospettive future delle produzioni alimentari, con focus sull’allevamento di specie acquatiche, coltivazione di alghe, colture in ambiente controllato e vertical farming.

La manifestazione avrà un’anteprima con l’apertura, martedì 24 maggio, del fuorisalone “Aquafarm in Piazza” all’interno di una tensostruttura di 300 mq allestita in Piazza XX Settembre, nel cuore di Pordenone, fino a sabato 28 maggio.

AquaFarm in Piazza nasce con obiettivi molto importanti: divulgare i vantaggi dell’acquacoltura come risposta alle carenze di nutrizione della popolazione mondiale e come proposta di alimentazione sana e sicura. L’iniziativa vuole anche sensibilizzare il grande pubblico e i bambini sui progetti di sostenibilità dell’industria della pesca e sui vantaggi derivanti dal consumo di pesce da allevamento.

Realizzato in collaborazione con il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), API (Associazione Piscicoltori Italiani) e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’iniziativa presenta uno spazio interattivo dedicato all’acquacoltura italiana di qualità che ospita ogni sera show cooking e assaggi per tutti. La tensostruttura di Aquafarm in Piazza si dalle 18.30 in poi con gli show cooking dello chef Cristian Fraresso che presenterà alcune ricette pensate per valorizzare i prodotti di acquacoltura in collaborazione con Le Troi Chef.

Sabato 28 maggio ci sarà il gran finale con lo show cooking all’ora di pranzo. Al termine di ogni dimostrazione il pubblico potrà degustare alcune specialità di pesce fritto da passeggio e fare così l’aperitivo con i prodotti di acquacoltura. La partecipazione alle degustazioni e agli show cooking in piazza è libera e gratuita.

Nelle mattinate dal 25 al 27 maggio è in programma la visita di 7 classi, per un totale di circa 150 alunni, degli ultimi anni delle primarie e delle secondarie di primo grado che potranno partecipare a laboratori ludico-didattici curati da Maravee Animazione alla scoperta del pesce italiano di qualità. Anche i più piccoli avranno la loro degustazione di pietanze di acquacoltura con un questionario di gradimento finale, allo scopo di promuovere l’educazione alimentare all’interno delle scuole come indicato dal progetto “Acquacoltura Italiana – Next Generation”.

La location di AquaFarm in Piazza sarà aperta a tutti da martedì 24 a sabato 28 Maggio 2022.Durante i giorni feriali gli orari dalle 9:00 alle 20:30. Nella giornata conclusiva di sabato l’apertura è prevista solo la mattina dalle 9:00 alle 13:00. A disposizione di tutti i visitatori ci sarà un info point con materiale informativo e gadget legati al mondo dell’acquacoltura.

AquaFarm e NovelFarm saranno aperte al pubblico mercoledì 25 e giovedì 26 maggio 2022, ai padiglioni 4 e 5 della Fiera di Pordenone (Ingresso Centrale). Venerdì 27 maggio Special Conference Day. Maggiori informazioni e registrazione per l’ingresso gratuito (riservato agli operatori professionali): www.aquafarmexpo.it e www.novelfarmexpo.it. www.algaefarm.it