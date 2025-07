Secondo appuntamento, il 10, con i “Giovedì sotto le stelle”

PORDENONE – Secondo appuntamento in centro storico con i “Giovedì sotto le Stelle”: dopo il successo della scorsa settimana, la città è pronta per un’altra serata speciale quando le vie si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo un’esperienza tra shopping, cultura, musica e intrattenimento per tutte le età.

Come afferma l’Assessore Emilio Badanai Scalzotto: “Giovedì sotto le stelle rappresenta un momento fondamentale per il commercio cittadino e un vero stimolo alla vitalità di Pordenone. Con i negozi aperti fino alle 23 e il primo giovedì di saldi estivi, si apre una stagione che segnerà un punto importante per i nostri commercianti. Le attività culturali, musicali e associative che animeranno queste serate – grazie alla collaborazione degli assessori Alberto Parigi e Elena Ceolin – sono il segno tangibile di una città che lavora unita, con obiettivi condivisi e una visione comune. Pordenone è pronta a vivere l’estate.”

L’iniziativa rientra nel programma “Estate a Pordenone – Verso Capitale italiana della Cultura 2027”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone in collaborazione con Sviluppo e Territorio.

GIOVEDÌ 10 LUGLIO – IL PROGRAMMA

Il calendario degli eventi prevede un’ampia gamma di proposte culturali e di intrattenimento: in piazza Cavour, a partire dalle ore 20:30, i più piccoli potranno divertirsi con Le Feste del Cuore con una speciale postazione per i “tatuaggi glitter” e godersi la magia di Fior di bolle, il simpatico personaggio itinerante che si aggira per le vie del centro a bordo del suo stravagante mezzo guidato da Marghe, la maga delle bolle.

Al Museo civico d’Arte, alle ore 18:45, un evento speciale unirà musica, arte e convivialità con il preludio musicale del fisarmonicista Diego Borghese (a cura di Francesco Tizianel), la visita guidata alla collezione permanente del Museo (a cura di Mondo Delfino) e un aperitivo nel cortile dello storico Palazzo Ricchieri. La prenotazione è consigliata inviando una mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al 380 4614951 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Le attività sono comprese nel prezzo del biglietto d’entrata al museo.

Inoltre un ricco programma musicale con “Il tuo canto libero” organizzato da CEM nella Loggia del Municipio e la Filarmonica Città di Pordenone con la classe di chitarre del maestro Stefano Gislon della Scuola di Musica Luigi Mascagni alle ore 20:30 presso l’ex Convento di S. Francesco e il concerto itinerante della street band Funkasin.

In piazza XX Settembre “Ruote del passato” e “Vespa Club” proporranno un’interessante esposizione di auto e vespe d’epoca restaurate con cura per preservarne l’autenticità e lo splendore originale.

In programma anche nuovo appuntamento con Wideline Radio dalla propria sede in Corso Garibaldi, su salute e benessere con esperti nutrizionisti e della cura del corpo, medicina naturale, postura per capire come migliorare la propria situazione corporea con la possibilità di assaggi e degustazioni e di provare attività posturali specifiche.

La trasmissione in diretta sarà condotta da Gemma Rosada e Gianna Buongiorno.

Inoltre durante le tre serate i negozi del centro rimarranno aperti fino alle ore 23:00, proponendo promozioni esclusive e iniziative commerciali dedicate e la “caccia agli sconti”.