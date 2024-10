“Armonia in Rosa” il 7 ottobre al Best Western

PORDENONE – Il Best Western Plus Park Hotel Pordenone è orgoglioso di presentare la nuova edizione di “Armonia in Rosa”, un evento dedicato alla prevenzione e al benessere, che si terrà il 7 ottobre 2024 presso l’hotel in Via Mazzini, in collaborazione con BWH Hotels Italia e LILT Pordenone. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa si è trasformata in un vero e proprio modello, tanto che BWH Hotels Italia & Malta ha scelto di estenderla su scala nazionale.

L’evento dello scorso anno organizzato dal Best Western Plus Park Hotel Pordenone ha ispirato un ciclo di cinque appuntamenti serali in diverse città italiane durante il mese di ottobre, coinvolgendo prevalentemente alberghi Best Western a gestione femminile. Oltre a Pordenone, Armonia in Rosa farà tappa a Bologna, Roma e Milano, in collaborazione con le sedi locali della LILT, a conferma dell’impegno sociale del brand verso la salute e il benessere.

La serata di Pordenone, già sold out, prevede momenti dedicati alla prevenzione oncologica, allo stile personale e alla sana alimentazione, con gli interventi della LILT Pordenone, della style coach Chiara Sicignano e dello chef Davide Larise. Ogni appuntamento è pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza completa di cura e consapevolezza, confermando l’impegno dell’hotel nel promuovere iniziative a favore del benessere femminile.

“Armonia in Rosa”, nata dall’iniziativa del Best Western Plus Park Hotel Pordenone, diventa così simbolo di un impegno nazionale, estendendo la sua portata in diverse città e rafforzando il legame tra ospitalità e responsabilità sociale.

Per ulteriori informazioni:

Best Western Plus Park Hotel Pordenone

www.parkhotelpordenone.it