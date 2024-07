Arriva da Pordenone il massoterapista di Sanremo 2025

PORDENONE – Sale sempre di più l’adrenalina per la prossima edizione del festival di Sanremo, e mentre Carlo Conti si prepara ad annunciare il cast della prossima edizione, Pordenone si prepara a vivere un festival da protagonista grazie alla presenza del massoterapista Roberto Gagliardi.

Originario di Pordenone, Roberto Gagliardi è un massaggiatore professionista e massoterapista con comprovata esperienza anche nel mondo dello sport .

E’ stato di recente selezionato tra centinaia di candidati dallo spa manager Stefano Serra, ideatore e direttore dell’area benessere di Sanremo, per rappresentare il meglio del benessere made in Italy in quella che è la settimana più importante dell’anno per il mondo dello spettacolo e della musica in Italia.

L’area benessere targata Dream Massage da dieci anni è la culla del benessere festivaliero, luogo sacro di riposo e cura del corpo e dello spirito per artisti, cantanti, personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti ed addetti ai lavori.

Qui nella frenesia sanremese si può trovare conforto tra le sapienti mani del personale altamente specializzato selezionato per la fase sul campo del Master Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi edizione Festival di Sanremo 2025.

Roberto Gagliardi sarà quindi presente nella luxury spa Somnia Aura Spa del Grand hotel Des Anglais, per dar prova delle sue grandi competenze e per mettere al servizio della squadra Dream Massage le sue mani forgiate da anni e anni di studio e pratica.

Da sempre lo scopo del suo lavoro è aiutare i pazienti a raggiungere uno stato di benessere fisico e mentale attraverso trattamenti specifici. La sua grande esperienza e le numerose specializzazioni in diverse tecniche con finalità terapeutiche ed estetiche lo rendono un elemento di grande interesse per questa edizione.

Oltre ad essere specialista in manipolazioni muscolo-scheletriche,la sua passione cade sul massaggio linfodrenante. Nel 2021 infatti, ha conseguito un Master di 3° Livello in Linfodrenaggio Vodder, specifico per trattamenti Estetici, Post-Chirurgici e per il trattamento dei Linfedemi. Collabora come terapista con la Tirelli Medical Group di Pordenone e da Aprile 2024 è co-titolare dello Studio Delos fisioterapia e riabilitazione.

In questo periodo estivo, è in fase di conclusione della Tesi Finale in Osteopatia presso International Osteopathic Academy di Milano, percorso che si concluderà a settembre.

Insomma si preannunciano per lui mesi di intenso lavoro e studio, ma che di certo lo accompagneranno a raggiungere quello che è un punto di partenza ambito da tutti i suoi colleghi di settore: la città di Sanremo.

Non resta che seguirlo per scoprire quali piacevoli sorprese gli riserverà questo Festival.