“Arte, Musica e Sapori del territorio” al Santin per Sicam

PORDENONE – Bella serata all’Hotel Santin organizzata in occasione della fiera Sicam: l’evento dal titolo “Arte, Musica e Sapori del territorio” è inserito nella programmazione degli eventi fuori salone in collaborazione con il Comune e la Fiera “Enjoy with Sicam”.

La serata ha visto la partecipazione del presidente della Fiera Renato Puiatti che ha portato i saluti a tutti i presenti, operatori e visitatori in occasione dell’evento fieristico.



La serata è stata l’occasione per immergersi nella ricchezza culturale della nostra comunità, celebrando l’arte, la musica, i sapori locali e unendo così le varie forme di espressione che caratterizzano il nostro territorio.

Ha suscitato molto interesse l’intervento della curatrice Franca Benvenuti e dell’artista Renato De Marco che hanno brevemente illustrato la mostra “invidio Bukowski” allestita nella Galleria Santin: la mostra, promossa dalla Fondazione Giovanni Santin Onlus e inaugurata il 14 settembre scorso in collaborazione con pordenonelegge, sarà visitabile fino al 10 gennaio 2025 con possibilità di viste guidate con curatrice e artista (prenotazione (0434 520443).

Apprezzato l’intervento di Maria Teresa Gasparet di “Sorsi e Percorsi” che ha presentato i vini del territorio; Il Prosecco Rosé della cantina di Monica Vettor e il Friulano della Cantina Principi di Porcia accompagnati da prodotti del territorio e dal miele dell’Apicoltura Ornella di Castions di Zoppola.

La serata è stata allietata con la musica del dj Ale Zec.



Un ringraziamento ad Antonella Populizio del negozio Falconeri in Corso Garibaldi che ha abbellito con foto e abiti il palco, consegnando a tutti gli operatori della Fiera ed ai visitatori, un flyer valido dal 14 al 20 ottobre con una scontistica dedicata alla Fiera Sicam.

La Fiera Sicam grazie alla famiglia Giobbi è arrivata alla 15° edizione con quasi 20.000 mq di spazio espositivo e oltre 600 aziende. Appuntamento quindi all’Enjoy with Sicam del prossimo anno.