Ascoltare Leggere Crescere 2024, dal 26 la XVIII edizione della rassegna

PORDENONE – É stata presentata ufficialmente giovedì 12 settembre alla Tenuta Tomasella di Mansuè (Treviso) la diciottesima edizione di Ascoltare, Leggere, Crescere, rassegna d’incontri con l’editoria religiosa, promossa da Associazione Eventi che si svolgerà dal 26 settembre al 6 ottobre prossimi a Pordenone e in altre località della Regione Friuli Venezia Giulia e del confinante Veneto. Un calendario denso e di alto profilo con 50 appuntamenti, oltre 120 relatori ospiti e 30 libri in presentazione, spaziando tra storia, teologia, economia, arte, cinema, ecologia. Dopo l’illustrazione del fitto programma della manifestazione da parte del curatore Sandro Sandrin, S.E. mons. Luis Marín de San Martín OSA, Sottosegretario del Sinodo, ha introdotto al pubblico il volume dedicato a Papa Roncalli da lui curato dal titolo “Vi parlo al cuore. Giovanni XXIII, autobiografia spirituale” (ed. Paoline), in conversazione con mons. Tomasz Trafny della segreteria generale del Sinodo.

Anteprima – A preludio della rassegna 2024 due serata di approfondimento dedicate al Concilio Vaticano II per ricordarne il 60° anniversario avranno luogo nel Duomo di Concordia Sagittaria e in quello di Pordenone – rispettivamente martedì 24 e mercoledì 25 settembre alle ore 20.30 –, andando a riunire così simbolicamente tutta la Diocesi.

Interverranno S. Em.za il cardinale Agostino Marchetto, nunzio apostolico, già Segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, monsignor Ettore Malnati, teologo della Diocesi di Trieste e il professor Mariano Apa, docente di Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Roma. Modererà il giornalista e saggista Marco Roncalli.

Temi e personaggi – Quella del 2024 sarà una rassegna ricca di tematiche di grande attualità e grandi nomi. Si parlerà di violenza sulle donne tra strategie di prevenzione e sensibilizzazione pubblica in un panel promosso in collaborazione con IUSVE Venezia che vedrà la partecipazione tra gli altri di Marco Monzani, giurista e criminologo, dell’avvocato Giorgio Vaccaro, patrocinante in Cassazione ed esperto in Mediazione Familiare, del professor Brian Vanzo, membro del Coordinamento della Regione Veneto per il contrasto alla violenza di genere, di Dusy Marcolin, presidente della Commissione Pari Opportunità (Crpo Fvg) della Regione Friuli Venezia Giulia, di Maria De Stefano, già presidente dell’Associazione Voce Donna, Andrea Busato, membro associazione In prima persona – Uomini contro la violenza sulle donne e Paola Dalle Molle, presidente Commissione Pari Opportunità dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Il Cappellano del Carcere Minorile “C. Beccaria” di Milano don Claudio Burgio incontrerà invece prima gli studenti delle scuole superiori e poi i detenuti dell’istituto penitenziario di Pordenone per parlare del suo libro “Non vi guardo perché rischio di fidarmi” (ed. San Paolo) e di storie di cadute e di resurrezioni.

La memoria del nostro passato recente – dalla shoah alle foibe, dall’esodo giuliano-dalmata alla Resistenza cattolica – sarà al centro di un incontro che vedrà tra gli altri la presenza di Jadwiga Pinderska-Lech, direttrice delle pubblicazioni del Museo di Auschwitz-Birkenau. In un convegno in collaborazione con il Corso di Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università degli Studi di Trieste, polo goriziano, sarà approfondito invece il rapporto tra Gorizia e Nova Gorica e il ruolo delle istituzioni religiose e delle personalità che hanno operato nella costruzione di relazioni transfrontaliere tra i due paesi, a pochi mesi da GO! 2025 Capitale europea della cultura. Si parlerà poi dei cento anni del Trattato di Losanna e del rapporto tra Turchia ed Europa cristiana in un incontro che vedrà la presenza di S.E. mons. Paolo Bizzeti, Vescovo e vicario apostolico dell’Anatolia e presidente di Caritas Turchia.

Il senatore Marcello Pera, torna ospite in qualità di filosofo e accademico per presentare il suo libro “Europa senz’anima?” (Morcelliana-Scholè) in cui si interroga sui rapporti tra religione e libertà, morale e scienza, diritti e doveri e si chiede se può esistere un’Europa senza cristianesimo.

Il già presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni presenta invece il libro “Una storia popolare” (ed. Cantagalli) in cui ricostruisce la sua parabola umana che è anche la storia dì una generazione e del nostro Paese, come sottolineato nell’introduzione al volume del cardinale Ruini.

Sul tema dell’ecologia saranno improntati due appuntamenti: a San Vito al Tagliamento in collaborazione con il Consorzio Ponterosso il convegno “Il recupero dei materiali: dai rifiuti verso un’economia circolare sostenibile” che vedrà la presenza – oltre che di realtà di settore impegnate nel conferimento e nella valorizzazione – del professor don Joshtrom Isaac Kureethadam, SdB, ordinario di Filosofia della Scienza all’Università Pontificia Salesiana nonché Coordinatore del Settore Ecologia e Creato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. A Udine padre Fabio Baggio, in qualità di direttore generale del Centro di Alta Formazione Laudato Sì, sarà ospite del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’ateneo udinese, per una lectio magistralis intitolata “L’appello di Papa Francesco alla conversione ecologica”.

Per i focus di carattere economico-finanziario promossi anche quest’anno in collaborazione con il corso “Banca e finanza” dell’Università degli Studi di Udine, si svolgerà una tavola rotonda sul ruolo che filantropia, solidarietà e impegno sociale stanno assumendo nell’educazione finanziaria e che vedrà la presenza di Veronica Marzotto, della Fondazione Marzotto ETS, di Luca Fontana, presidente del Consorzio di Cooperative Sociali IL MOSAICO e presidente Federsolidarietà Confcooperative FVG, dell’avvocato Alessandro Da Re, presidente di Another World Foundation ETS e S.E. mons. Livio Corazza, vescovo Forlì-Bertinoro, già direttore della Caritas di Concordia-Pordenone.

Una riflessione intorno all’impiego virtuoso ed etico dell’intelligenza artificiale sarà affidata a don Fabio Pasqualetti SdB, docente di Teorie Sociali della Comunicazione e Decano della Facoltà presso l’Università Pontificia Salesiana, in un doppio appuntamento a Pordenone e Portogruaro.

Per gli incontri di argomento storico-artistico, a Udine sarà ospite il professor Francesco Buranelli, presidente della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede, mentre a Pordenone il centenario del Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali Lignei dei Musei Vaticani verrà rimarcato con la presenza dei restauratori M° Francesca Persegati e M° Paolo Violini.

Il regista Krzysztof Zanussi sarà protagonista di un incontro promosso in collaborazione con Cinemazero, per indagare quando il cinema aiuti il dialogo tra fede e cultura, e che vedrà il cineasta polacco di origini friulane conversare con don Gianluca Bernardini, presidente ACEC – Associazione Cattolica Esercenti Cinema.

Spazio al ricordo di Papa Luciani con Stefania Falasca, vaticanista e scrittrice, postulatrice della causa di canonizzazione di papa Giovanni Paolo I e vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I; ma anche di don Giovanni Bosco a 200 anni dal suo “sogno” e di don Lorenzo Milani della sua lettera a una professoressa. Verranno ricordate inoltre personalità ecclesiali e figure di pastori del nostro territorio: dal cardinale Celso Costantini, a don Giuseppe Lozer e don Fermo Querin. Si parlerà poi di preghiere in friulano tra l’Ottocento e il Novecento, in un appuntamento promosso in collaborazione con il Gruppo Cordenonese del Ciavedal.

In partnership con IAL Fvg, la rassegna ospiterà il pastry chef Maurizio De Pasquale, definito il “pasticcere scientifico”, che parlerà di panificazione e pasticceria salutistica.

In occasione della festa dei nonni, momento dedicato agli ospiti di Casa Colvera – che incontrano i giovanissimi con un fiore –, in partnership con Cooperativa Sociale FAI di Pordenone. Spazio sarà dedicato inoltre ai piccoli lettori in due appuntamenti in partnership con Progetto Matilda mi racconti una storia di Daniela Dose: le lettrici saranno presenti in alcuni istituti scolastici del pordenonese mentre al convento di San Francesco le scrittrici Giuliana Massaro e Silvia Del Francia e l’illustratrice Stefania Intorcia interagiranno con le bambine e i bambini a partire dai loro libri.

Anche la rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere rimarcherà il Giubileo 2025 con un incontro-concerto nel Duomo di Pordenone che vedrà la Corale di Rauscedo esibirsi con musiche “nel segno della speranza”.

A conclusione della kermesse sarò ospite il presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli che terrà una lectio magistralis rivolta agli studenti dell’Università degli Studi di Udine.

Mostra – Venerdì 25 settembre alle ore 17.30 sarà inaugurata la mostra dal titolo “Il Vangelo e nient’altro. 800 anni della Regola Bollata di San Francesco” per rimarcare i 600 anni dalla costituzione del Convento di San Francesco a Pordenone, iniziativa inserita nell’ambito della celebrazioni dell’VIII Centenario Francescano (2023-2026) in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi. L’esposizione sarà fruibile nel Chiostro dell’ex Convento fine al 29 ottobre 2024: sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Aperture infrasettimanali su appuntamento ([email protected] o 0434 524070). Lunedì 7 ottobre alle ore 17.30 si svolgerà la conferenza dal titolo “1424-2024. I seicento anni del Convento di San Francesco a Pordenone”.

Eventi collaterali – Arricchiscono la rassegna alcuni eventi a latere come il concerto per la Festività di San Francesco con la chitarra fingerstyle del m° Francesco Tizianel che si terrà a Trieste nel giorno in cui si festeggia il Patrono d’Italia e l’incontro-concerto dedicato al beato padre Marco ad Aviano, con l’Istituto di Musica della Pedemontana.

Libri e case editrici – Saranno ben 30 i volumi in presentazione dalla viva voce degli autori per questa XVIIIa edizione della rassegna. Oltre alla storica partnership con Libreria Editrice Vaticana diverse sono le realtà del panorama editoriali italiano, di settore e non, coinvolte tra le cui San Paolo, Cantagalli, La nave di Teseo, Marsilio, Marcianum Press, Morcelliana, Queriniana, Castelvecchi, Edizioni Messaggero di Padova, Edizioni Sanpino, Paoline, Ares, NuovaDimensione, Harper Collins. Tra i titoli scelti, tra incontri sul territorio e in tv: “Ripensare il pensiero” (ed. San Paolo) di S.E. mons. Antonio Staglianò, “Domande di Dio, domande a Dio. In dialogo con la Bibbia” (ed. LEV) di padre Timothy Radcliffe e padre Łukasz Popko; “Papa Francesco. Il successore. I miei ricordi di Benedetto XVI” (ed. Marsilio) del vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, “Life. La mia storia nella Storia” (ed. Harper Collins) di Fabio Marchese Ragona, “L’ultimo Papa” (ed. San Paolo) di Giovanni Maria Vian, “Sperare dentro un mondo a pezzi” (ed. Sanpino) di mons. Vincenzo Paglia, “L’atlante di Papa Francesco. Vaticano e politica internazionale” (ed. Marsilio) di padre Antonio Spadaro SJ.

In televisione – Confermata anche per questa edizione la collaborazione con le reti del circuito CoRaLLO della CEI (Telepace, Teleradiopace Tv, Telenova Milano, Tele Dehon, Padre Pio Tv, TSD Arezzo, TVP Prato, TVL Pistoia, TeleBelluno, TeleSperanza Tv, VideoRegione Sicilia, Icaro Tv, TLS – Tele Liguria Sud, TeleMistretta, Telespazio, Videonovara, TeleDiocesi Salerno, EmmeTV), che dal mese di ottobre proporranno nei loro palinsesti i 10 video-incontri della rassegna, che saranno resi disponibili anche in streaming sul sito della manifestazione (www.euro-eventi.it) e sul canale YouTube.

Partner – L’evento vede la collaborazione tra gli altri di Diocesi di Concordia-Pordenone e Trieste, Arcidiocesi di Gorizia e Udine, Seminario Diocesano di Pordenone, Fondazione Don Lorenzo Milani, Fondazione Giovanni Paolo I, Centro di Alta Formazione Laudato Sì, Another World Foundation ETS, Sacro Convento di Assisi, Dicastero per la Cultura e l’Educazione, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, IUSVE Venezia, Consorzio Universitario di Pordenone, Facoltà Teologica del Triveneto, Salesiani Don Bosco Pordenone, FISC – Federazione Italiana della Stampa Cattolica, Associazione APN Pordenone, Cinemazero, Circolo Ricreativo le Villotte, Associazione San Gregorio, Associazione “Amici del Cardinale Celso Costantini”, Centro Culturale Augusto Del Noce, UTE Portogruarese, Rotary Club Pordenone, Centro Studi Odoriciani, Associazione Presenza e Cultura, Scuola Grande di San Marco, FAI – Cooperativa Sociale Onlus, IAL Fvg, Gruppo Cordenonese del Ciavedal, Centro Studi Biblici Sacile, Istituto di Musica della Pedemontana, Corale di Rauscedo. Media-partner di questa edizione: Avvenire, L’Osservatore Romano, Vatican News, Il Popolo, TV2000, L’Azione di Vittorio Veneto, Messaggero Veneto, Il Gazzettino, Radio Vaticana, Radio Palazzo Carli, Radio Voce nel Deserto. Partner Tecnico Nuove Tecniche – Flare Video, IME Comunicazione e DSFdesign.

Sponsor e sostenitori – La rassegna gode del patrocinio del Comune di Pordenone, Sacile Azzano Decimo, Concordia Sagittaria, Cordenons, Brugnera e Città di Portogruaro, ed è resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Regione Friuli Venezia Giulia – Io Sono Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Udine-Pordenone, Confindustria Alto-Adriatico, Fondazione Aquileia, ICS – Istituto per il Credito Sportivo, SCM Zanussi, Ponterosso Tagliamento, Arblu, Ausir, ATAP, Bibione Terme, Gruppo Sangiacomo, Cantieri Marini San Giorgio, Grimel, Electrolux Professional, Lorenzon, Longarone Fiere, GSM, Scuola Alberghiera IAL Fvg, Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Setten, RosGiacomo, JuliaVitrum, Lorenzon, GEA, Hydrogea, AmbienteServizi, Principi di Porcia, Coldiretti – Pordenone, Vivai Cooperativi di Rauscedo, Tomasella e Maglificio MA.RE.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.