ASCOLTARE LEGGERE CRESCERE, il 30 spazio all’intelligenza artificiale

PORDENONE – Entra nel vivo la rassegna, “Ascoltare, Leggere, Crescere”, incontri con l’editoria religiosa in programma fino al 6 ottobre prossimo a Pordenone e in Friuli Venezia Giulia. La seconda settimana di appuntamenti di apre lunedì 30 settembre con una riflessione sull’intelligenza artificiale, la storia dei martiri inglesi e gallesi tra XIV e XVII secolo e una disamina sul rapporto tra fede e ragione.

In mattinata, alle ore 10.30 al Consorzio Universitario di Pordenone (via Prasecco) si terrà l’incontro dal titolo “Riscoprire la nostra umanità. Per un uso sapiente delle intelligenze artificiali” promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine – Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali –, e PN TRADING PLACES – Educazione Finanziaria in Comune. Ospite il professor don Fabio Pasqualetti SdB, docente di Teorie Sociali della Comunicazione, Decano della Facoltà, presso l’Università Pontificia Salesiana che dialogherò con il professor Angelo Montanari, ordinario di Informatica dell’ateneo udinese. Pasqualetti, autore di una raccolta di saggi “Intelligenza artificiale. In cerca di umanità” (editrice LAS) sviluppati a partire dal messaggio di Papa Francesco Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana, esplorerà le questioni legate all’uso responsabile delle IA, alla trasformazione digitale nonché ai rischi e all’etica delle IA generative. Nel pomeriggio, alle 15.30 nel Salone delle Colonne del Collegio Marconi di Portogruaro sarà poi ospite dell’UTE Portogruarese, dove converserà sul medesimo tema con monsignor Oriolo Marson, direttore del Centro Culturale “A. Zanussi” di Pordenone.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, ex Convento San Francesco di Pordenone presentazione del libro “Inghilterra di sangue. I quaranta Martiri Inglesi e Gallesi da Enrico VIII a Carlo II” (ed. Ares). L’autrice del volume Giuliana Vittoria Fantuz, dialogherà con monsignor don Renato De Zan, docente emerito di Ermeneutica ed Esegesi Biblica e don Loris Vignandel già missionario in Mozambico. Nel suo saggio Fantuz ricostruisce il tentativo di sradicare della fede cattolica nelle isole britanniche e indaga le vicende dei martiri – laici, sacerdoti e religiosi che furono torturati e giustiziati – che offrirono la loro vita per custodire la fede cattolica in Inghilterra e Galles tra il 1535 e il 1681, e furono poi canonizzati da papa Paolo VI nel 1970. L’appuntamento è promosso in collaborazione il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone.

In serata, alle ore 20.30 al Seminario Diocesano di Pordenone, monsignor Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia presenta il libro “Ripensare il pensiero.Lettere sul rapporto tra fede e ragione. A 25 anni dalla Fides et Ratio” (ed. Marcianum Press), in conversazione con il professor don Maurizio Girolami, Preside della Facoltà Teologica del Triveneto – Padova. Nel volume il prelato rimarca la necessità di una riflessione filosofica credente in grado di farsi carico dell’analisi antropologica dell’esperienza e capace di creare una maggiore omogeneità di pensiero nell’area ecclesiale; fattore questo indispensabile per la stessa missione di evangelizzazione.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.