Ascom, dopo 46 anni il commiato dell’ex direttore Ornella

PORDENONE – Dopo 46 anni di servizio continuato nella più importante associazione di categoria del Friuli occidentale, Gian Luigi Ornella, classe 1951 di Zoppola, lascia la Confcommercio di Pordenone.

La sua carriera inizia nel 1976 come semplice impiegato all’ Associazione del Commercio, Turismo e Servizi, allora sotto la presidenza di Mario Romanin (così si chiamava la compagine da quando nel ’68 è nata la Provincia, oggi Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia). Poi diventa funzionario responsabile dell’area sindacale, con funzioni anche di vicedirettore.

Nel 1988 la giunta del sodalizio gli affida la direzione che guiderà fino al 2000, subentrando a Giampiero Brunello che lascia Pordenone chiamato dalla Confcommercio nazionale. Successivamente assume l’incarico di amministratore nella società Ascom Servizi di Pordenone e di quella che fa capo alla provincia di Venezia.

In questi lunghi anni, segnati dalla dinamica presidenza alla Confcommercio locale di Alberto Marchiori (in carica dal ’94) e il suo recente successore Fabio Pillon, la struttura associativa – che annovera oltre 3mila imprese mercantili fra tutti i settori del comparto distributivo, turismo e servizi -, si è imposta con attivismo in progetti innovativi e programmi organizzativi i cui risultati sono, ancora oggi, sotto gli occhi di tutti per aver contribuito e segnato lo sviluppo socio-economico dell’intero territorio provinciale.

«Un progresso associativo tangibile, maturato nella piena consapevolezza che, se tanto è stato fatto, tanto rimane da fare» ha ricordato Gian Luigi Ornella.

E congedandosi dai dipendenti – oggi sono oltre 50 compresi i nuovi giovani assunti che fanno riferimento alla sede centrale e a quelle mandamentali -, si è così raccontato: «Siamo stati una squadra vera e autentica, con l’attenzione rivolta al mondo imprenditoriale che ha saputo, anche nei momenti più difficili, rimboccarsi le maniche. Io sono stato il vostro allenatore, ma voi avete fatto i gol».

Nella giornata di commiato il presidente Pillon, presenti anche il past president Marchiori, il direttore Luca Penna e i delegati di categoria Aldo Biscontin e Giovanna Santin, ha consegnato nelle mani di Gian Luigi Ornella una targa (nella foto) con l’incisione “Siamo davvero grati di averti avuto come nostro collaboratore” e un libro illustrato di fotografie eseguite con droni del Friuli Venezia Giulia. Poi il brindisi finale a suggellare la vecchia amicizia e la stima di tutti.