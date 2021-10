Ascom, rinnovati quattro consigli direttivi e due delegazioni mandamentali

PORDENONE – E’ proseguito anche a ottobre l’impegno di Ascom-Confcommercio per rinnovare – come da statuto – gli organi sociali che compongono la struttura associativa più rappresentativa del Friuli occidentale.

Quattro le categorie mercantili e due delegazioni di mandamento hanno scelto i nuovi direttivi che resteranno in carica per il prossimo quinquennio (2021-2026). Questa la composizione dei singoli gruppi a livello provinciale.

Tessile, abbigliamento, calzature e profumerie: Antonella Popolizio, presidente riconfermata, Federica Morello, Cristina De Santi e Martina Piccinin di Pordenone, Vera Innocente di Casarsa. Macellai: Germano Vicenzutto di Fiume Veneto riconfermato alla guida del gruppo, affiancato da Roberto Drigo (Brugnera), Alessandro Lot (Sacile), Vanni Rossetti (Fontanafredda), Giampaolo Moro (San Quirino). Macchine agricole, prodotti per l’agricoltura e fioristi: nuovo presidente Gianfranco Bisaro (San Giorgio della Richinvelda)), Carlo e Michele Battistella (Pordenone), Daniele Berto (Casarsa), Flavio Nascimben (Fiume Veneto), Francesca Paviotti (Azzano Decimo). Erboristi: nominato unico coordinatore Tecla Prade di Pordenone.

Delegazione mandamento di Maniago: Flavio Rosolen (presidente riconfermato), Mara Baiolot e Giada Protti per la sezione commercio al dettaglio; Marian Enache e Stefano Giordani per la sezione turismo. Delegazione mandamento di Spilimbergo: per il commercio al dettaglio Rosset Paolo (nuovo presidente), Mauro Giacomello e Giovanni Cesare Borghesan; per il turismo Stefano Venier.