Asfo, il direttore Polimeni cede il posto a Tonutti. Sospeso sciopero 13 maggio

PORDENONE – Era nell’aria da qualche giorno e ora si è avuta la conferma: cambio della guardia ai vertici dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale.

La Giunta regionale ha, infatti, deliberato la nomina del nuovo direttore dell’Azienda pordenonese e del nuovo responsabile dell’Arcs. Nuovo direttore generale sarà Giuseppe Tonutti, mentre Jospeh Polimeni (al centro di un vortice di polemiche con richieste di dimissioni avanzate da più parti, tra cui il sindaco del capoluogo) è stato costretto a lasciare il Noncello, per trasferirsi alla guida dell’Arcs (l’Azienda regionale che coordina le tre Aziende territoriali e che ha sede a Udine) al posto di Tonutti.

Una manovra, questa, che non ha ottenuto il placet dei sindacati, i quali l’hanno vista come una sorta di promozione. Questa operazione, portata avanti dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, ha permesso di sospendere il programmato sciopero del 13 maggio, dopo un incontro convocato dal nuovi vertici Asfo.

La Giunta regionale ha approvato i provvedimenti con i quali vengono nominati i nuovi vertici dell’Azienda regionale per il coordinamento sanitario (Arcs) e dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale (Asfo).

Con una prima delibera è stato indicato Josep Polimeni al vertice di Arcs mentre con un secondo provvedimento Giuseppe Tonutti viene nominato direttore generale di Asfo.

“L’operazione – sottolinea Riccardi – è avvenuta nell’ambito dei contratti esistenti con ciascuno dei due direttori e, quindi, evita ogni possibile contenzioso”. La durata del contratto rispetto alla nomina di ieri resta sia per Polimeni che per Tonutti, valida fino al 2024, la durata del contratto in essere. Sarebbero, invece, confermate le nomine dei due direttori amministrativi che seguirebbero il proprio direttore nel nuovo ruolo: Riccardo Mario Paoli all’Arcs ed Elena Cussigh al fianco di Tonutti.