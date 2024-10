“Aspettando il Concorso…” apre, il 19, il 34° Concorso Internazionale “Città di Porcia”

PORDENONE – “Aspettando il Concorso…” apre ufficialmente il 34° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, dedicato quest’anno alla tromba, promosso dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” e fra i più importanti al mondo dedicato agli ottoni. Il concerto, a entrata libera, si terrà Sabato 19 Ottobre 2024 alle ore 18.00 sul Palcoscenico del Teatro “G.Verdi” di Pordenone.

Protagonista il Gabriele Cassone Trumpet Ensemble, che unisce intorno alla personalità del grande virtuoso di tromba Gabriele Cassone, musicisti attivi in ambito internazionale nel settore della pratica musicale con strumenti antichi: Guido Guidarelli, Simone Telandro e Matteo Frigè.

Questo progetto è caratterizzato da una sorta di viaggio nella musica da camera per tromba dell’800. Tale repertorio coinvolge tantissime varianti strumentali: si passa dalla tromba naturale barocca, inquadrata in una dimensione a cavallo tra la fanfara (Wagner), la musica militare (Cerclier) e gli sperimentalismi armonici di Dauvernè, alle trombe a chiavi e a cilindri figlie della rivoluzione industriale e della crescente perizia artigianale nella costruzione di pezzi meccanici atti a dotare la tromba della possibilità di eseguire tutta la scala cromatica.

Risultato ultimo di questa evoluzione è la cornetta, strumento che, a partire dalla seconda metà dell’800, ha vissuto una vera e propria età dell’oro diffondendosi sia nel panorama musicale popolare – bande, fanfare militari e prime formazioni jazz negli Stati Uniti – che in quello colto – Conservatori e Orchestre. Il mix vincente di questo strumento (come si può ascoltare nei brani presentati) è caratterizzato da una natura timbrica meno “aggressiva” rispetto alla tromba, unita ad una meccanica dei pistoni più agile, elementi che la rendono perfetta per l’esecuzione di brani molto cantabili e altamente virtuosi.

Seguirà, Sabato 26 Ottobre, il secondo concerto della rassegna “Aspettando il Concorso…”, alle 18.00 sul Palcoscenico del Teatro “G.Verdi” di Pordenone, con protagonista il Brass Ensemble del Conservatorio “J.Tomadini” di Udine.

Il Concorso si svolgerà dal 4 al 9 Novembre e le prove saranno aperte gratuitamente al pubblico. Per la Serata Finale di Sabato 9 Novembre 2024 la prevendita è disponibile presso la Biglietteria del Teatro “G.Verdi” di Pordenone.

Lunedì 28 Ottobre alle ore 11.00, al Teatro “G.Verdi” di Pordenone, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del Concorso.

Per informazioni, contattare l’Associazione al numero 0434 590356.