Associazione Adelinquere a Pordenone con Jim Morrison e De Andrè

PORDENONE – L’Associazione culturale Adelinquere, con il suo progetto “Aperitivo con l’arte”, continua a raccogliere consensi e alte approvazioni da parte delle persone interessate alla cultura, ma anche da chi è più scettico a riguardo. La capacità di accogliere e coinvolgere è una prerogativa distintiva dell’Associazione Adelinquere, poiché gli argomenti trattati non sono per forza di temi comuni a chiunque, ma la professionalità e l’organizzazione creata dall’interno dei soci amministratori come Francesca Martinelli e Massimo Tommasini (per citarne solo due), ha definito uno standard di serietà, professionalità, competenza e grande coinvolgimento artistico.

Non a caso, infatti, l’Associazione Adelinquere non opera solo nel territorio di Trieste e Carso, ma si vede protagonista in due serate di luglio a Pordenone, presso l’azienda vitivinicola I Magredi.

Mercoledì 21 luglio 2021 dalle ore 20:30, Adelinquere presenterà una serata dedicato al grande maestro”Faber”, dal titolo “Fabrizio De Andrè, storia di un avvocato e di una bomba” presso l’azienda vitivinicola I Magredi (PN). A condurre l’evento ci saranno le parole di Francesca Martinelli, poetessa, artista e insegnante di disegno e arte, portavoce eccellente per raccontare e approfondire la figura controversa e rivoluzionaria di De Andrè. Insieme, verranno presentate le proiezioni di montaggi e fotografie curate da Massimo Tommasini, fotografo professionista e amministratore di Adelinquere per tutto ciò che concerne l’organizzazione degli eventi e la loro diffusione; il tutto sarà accompagnato dalle note della chitarra di Amir Karalic, musicista e compositore.

Sempre con l’intervento di Francesca Martinelli, Massimo Tommasini e Amir Karalic, venerdì 23 luglio 2021 dalle ore 20.30 presso l’azienda vitivinicola I Magredi (PN) verrà presentato l’evento dedicato al grandissimo poeta americano del rock Jim Morrison, in onore e ricordo per il 50esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 3 luglio 1971 a Parigi.

“Jim Morrison, il battello ebbro” è il titolo dedicato all’evento culturale, in cui verrà messa in luce la storia del Re Lucertola, il poeta del rock, la sua formazione culturale, da William Blake a Nietzsche, l’America puritana anni’50 e il suo cambiamento con i poeti Beat. L’incontro con Ray Manzarek e la nascita dei Doors. L’evento si concretizzerà nelle parole e interpretazioni di Francesca Martinelli, nelle fotografie di Massimo Tommasini e nelle note del chitarrista Amir Karalic.

A termine di entrambi gli eventi (mercoledì 21 e venerdì 23 luglio), l’associazione Adelinquere insieme all’Azienda vitivinicola I Magredi proporranno una degustazione di vini, inclusa nel prezzo dell’evento (20€; 16€ per i soci).

Gli eventi culturali organizzati dall’Associazione Adelinquere sono in collaborazione con il Comune di Pordenone, l’Azienda vitivinicola I Magredi e l’Assessorato alla Cultura.

Per ulteriori info e prenotazioni consultare la pagina Facebook “Aperitivo con l’arte” o scrivere alla mail [email protected]