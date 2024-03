Basket: HORM Pordenone, i portacolori cittadini si arrendono a Ferrara

FERRARA – In una atmosfera che profumava di serie A, i pordenonesi si sono dovuti arrendere al cospetto di un avversario molto forte che ha, tuttavia, dovuto mettere una batteria di triple nell’ultimo quarto per avere la meglio sui biancorossi. Le premesse alla vigilia non erano delle migliori, vista l’annunciata indisponibilità di Mandic e le condizioni precarie di Cagnoni (in dubbio fino all’ultimo a causa di una sindrome influenzale). L’incontro si è sviluppato sostanzialmente in tre fasi: fuga di Ferrara, recupero pordenonese e nuovo allungo dei padroni di casa negli ultimi 6 minuti di gioco. Di negativo, insomma, al di là della sconfitta in sé c’è uno scarto che si è rivelato esagerato per quanto visto in campo. D’altra parte, la Horm porta a casa la consapevolezza ulteriore dell’essere competitivi e che sotto il profilo mentale l’assenza di Mandic non ha impedito alla squadra di trovare le forze mentali per reagire alle prime difficoltà. La cornice di pubblico e il clima playoff in una piazza storica del basket come quella di Ferrara, ha senza ombra di dubbio dato ulteriore linfa a tutti gli appassionati, perché sono queste le partite che vorremmo diventassero la norma negli appuntamenti dei nostri week end: la piazza di Pordenone si è dimostrata all’altezza e pronta per affrontare gli scenari proposti dalle categorie superiori.

Prossimo turno domenica al PalaCrisafulli alle 18 per sostenere i ragazzi impegnati contro Fidenza.

Bondi Ferrara 2018 – HORM SBP 92-74 (32-21; 50-38; 63-58)

Ferrara 2018 – Bellini ne, Romondia 7, Cattani, Drigo 16, Kulekalovic 3, Sankarè 10, Porfilio 16, Guerra 5, Cecchetti 15, Ballabio 8, Jovanovic ne, Marchini 12. Coach Giovanni Benedetto TL 12/17 – 2PT 25-55 – 3PT 10-22 – Rimbalzi 44 (15-29), Asssit (13), palle perse 9, palle recuperate 7

Horm SBP – Farina 15, Michelin 2, Cardazzo 11, Bot ne, Cagnoni 4, Venaruzzo, Tonut 9, Mandic ne, Venuto 7, Varuzza 5, Mozzi 21, Biasutti. All. M. Milli, Vice all. R. Puntin, prep. atletico F. Zava. TL 17/28 – 2PT 18-35 – 3PT 7/25 – Rimbalzi 36 (7-29), Assist 12, palle perse 14, palle recuperate 6

Arbitri: G. Bastianel di San Vendemiano e I. Cenedese di Roncade