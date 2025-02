Bjorn Larsson, a Pordenone il 6, presenta in anteprima il nuovo libro

PORDENONE – Ha scelto Pordenone Björn Larsson, per la prima presentazione in Italia del suo nuovo libro, “Filosofia minima del pendolare” (Iperborea), in uscita il 29 gennaio.

Lo scrittore pluripremiato, traduttore, filologo, docente universitario, velista appassionato, e uno degli autori svedesi più noti anche in Italia (suo il best seller “La vera storia del pirata Long John Silver”) sarà giovedì 6 febbraio, alle 20.45, nel convento di San Francesco, in dialogo con Claudio Cattaruzza, curatore del festival Dedica.

La serata è infatti organizzata dall’associazione culturale Thesis con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Comune di Pordenone nell’ambito del calendario annuale “Dedica Incontra” ed è proprio legata all’affettuoso legame che Larsson ha da tempo con la città – a seguito della sua partecipazione al festival letterario nel marzo 2017 – la decisione di Larsson e di Iperborea di scegliere Pordenone per il lancio del libro.

Björn Larsson ha alle spalle un’esistenza nomade e vagabonda a bordo di una barca ma anche quarant’anni di sfiancante pendolarismo.

Pendolare incallito tra Danimarca, Svezia e Italia per lavoro e per amore, durante i suoi numerosi viaggi – in traghetto, treno, bus e qualche aereo – e migliaia di chilometri di andata e ritorno, senza mai veramente arrivare da nessuna parte, ha osservato e annotato dettagli e abitudini dei pendolari, incluso se stesso. Il risultato è un breve pamphlet divertente e inaspettato in cui episodi di vita vissuta si mischiano a riflessioni personali e divagazioni colte.

Si passa da spunti su come scegliere i migliori posti sui mezzi di trasporto agli snervanti imprevisti che spesso tocca affrontare, passando per l’arte di trovare il percorso più breve e considerazioni più profonde sulla decadenza del linguaggio e le trasformazioni della società, con un occhio attento ai cambiamenti nel modo in cui viaggiamo e ci muoviamo. Non mancano critiche al capitalismo e riflessioni sull’isolamento durante la pandemia, che ha toccato profondamente chi, come lui, trova nel viaggio una ragione di vita.

Con leggerezza e una certa dose di autoironia Larsson trasporta i suoi temi classici, come il viaggio, lo sradicamento e il bisogno di libertà, dal mondo avventuroso dei mari a quello più quotidiano e urbano del trasporto pubblico, offrendoci un racconto che susciterà immediata simpatia in tutti quelli che hanno vissuto, anche solo brevemente, la frustrante esperienza del pendolarismo.

Di tanto in tanto, esistono momenti in cui si può tirare il fiato, in cui la vita rimane come sospesa per aria, una parentesi in cui non si vuole né questo né quello e non si è costretti a correre: secondo Björn Larsson il viaggio del pendolare è uno di questi momenti.

Björn LARSSON (1953) – Nato a Jönköping, docente di letteratura francese all’Università di Lund, filologo, traduttore, scrittore e appassionato velista, è uno degli autori svedesi più noti anche in Italia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa Morante, il Premio internazionale cultura del mare, il Premio Boccaccio Europa e il prestigioso Prix Médicis in Francia.

Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati da Iperborea, oltre a La vera storia del pirata Long John Silver, anche Il Cerchio Celtico, Il porto dei sogni incrociati, La saggezza del mare, I poeti morti non scrivono gialli, La lettera di Gertrud e Nel nome del figlio.