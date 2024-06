Campionato europeo di calcio 2024 su maxi schermo

PORDENONE – La Primavera a Pordenone si tinge di azzurro e passa il testimone all’Estate, che inaugurerà in anticipo con l’apertura speciale dell’Arena allestita in piazza con 500 posti a sedere.

Un maxi schermo verrà montato in piazza XX Settembre per permettere a tutti i tifosi italiani di seguire gli incontri della UEFA EURO 2024.

Verranno trasmesse tutte le partite dell’Italia, le semifinali e la finale del Campionato europeo di calcio 2024, ad ingresso gratuito senza prenotazione.

Nella piazza saranno anche allestiti due punti ristoro dedicati ai tifosi, grazie alla collaborazione con Sviluppo&Territorio.

Le trasmissioni delle partite di calcio saranno garantite con ogni condizione meteo, salvo allerte specifiche.

Il calendario delle partite, ad oggi confermato, è:

• sabato 15 giugno dalle ore 21 per Italia – Albania

• giovedì 20 giugno dalle ore 21 per Spagna – Italia

• lunedì 24 giugno dalle ore 21 per Croazia – Italia

Se la nazionale italiana si qualifica, verranno trasmesse anche le partite del girone degli Ottavi di finale (sabato 29 giugno o domenica 30 giugno o lunedì 1 luglio o martedì 2 luglio) e dei Quarti di finale (venerdì 5 luglio o sabato 6 luglio).

Resta invece confermata ed è già in programma la trasmissione delle partite di Semifinale martedì 9 luglio e mercoledì 10 luglio, sempre alle ore 21.

Tutti invitati alla finale domenica 14 luglio dalle ore 21, con la speranza di gridare all’unisono il nome dell’Italia!