Carnevale a Pordenone: sfilata carri mascherati domenica 9 febbraio

PORDENONE – La tradizionale sfilata carnevalesca dei Carri mascherati avrà luogo a Pordenone domenica 9 febbraio 2025. ​La scelta di tenere questo evento di domenica, e non più di sabato, è stata presa dall’Amministrazione comunale durante l’ultima seduta di Giunta per venire incontro alle richieste di gran parte dei commercianti.

​«In questo modo – spiegano il vicesindaco reggente Alberto Parigi e l’assessore al commercio Elena Ceolin – sia i locali che i negozi del centro potranno beneficiare dell’afflusso di un gran numero di persone in città anche di domenica e si potranno quindi organizzare per tenere aperto durante quella giornata».

​

La sfilata, che partirà alle ore 14.00 da viale Martelli (rotonda parco Galvani), percorrerà l’intero viale fino al Teatro Verdi, svolterà in viale Cossetti per poi toccare piazza Risorgimento, percorrere via Trento e piazzale Ellero dei Mille, attraversare piazza XX Settembre e ritornare in viale Martelli.

​

Ma il programma del Carnevale a Pordenone 2025 non finisce qui. Prevede infatti anche la gettonatissima festa per i bambini, che si terrà il 4 marzo 2025 in piazza XX Settembre nel pomeriggio di martedì grasso. Qui, come da tradizione, i bambini e i ragazzi potranno divertirsi con musica, truccabimbi, vari giochi, animazioni e attività per trascorrere un pomeriggio in allegria.​