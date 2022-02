Carnevale dei bambini il 26 febbraio e il 1^ marzo

PORDENONE – Quest’anno Pordenone festeggia il Carnevale in due giornate dedicate ai bambini, con sfilate, laboratori, animazioni a loro dedicati.

«Persistendo ancora le attuali direttive anti Covid -spiega l’assessore alla Cultura Alberto Parigi- siamo costretti a rinunciare alla sfilata dei carri allegorici, che però recupereremo ad inizio estate, quando speriamo le restrizioni saranno di molto allentate. Nonostante ciò, la festa dei bambini non viene meno: allieteremo le vie della città con tante iniziative per coinvolgere in maniera sicura e giocosa famiglie, bambini e adulti, trascorrendo in sicurezza la meravigliosa festa di Carnevale».

Si parte quindi sabato 26 febbraio alle ore 9:30 da piazza XX Settembre con FIESTA!, una sfilata di animali ballerini che danzano e si divertono al ritmo incalzante delle calde musiche dell’America del Sud. Il percorso interesserà corso Vittorio Emanuele II e la Loggia municipale verso le ore 10:00, corso Garibaldi verso le 10:30 per muoversi tra piazza XX Settembre e tornare in corso Garibaldi per la chiusura verso le ore 11:45.

Protagonisti degli animali tutt’altro che consueti: Pedro, il capogruppo, è una pantera un po’ scontrosa che salta e corre; Paco, un’ape giocoliere; Pepa, una cavallina civettuola che ama ballare e Pablo, l’elefante saggio, che guida una bici molto speciale da cui arriverà una musica coinvolgente.

Il sabato del Carnevale a Pordenone continua alle 16:00 in piazza Risorgimento, dove fino alle 18:00 è organizzato uno spettacolo di magia e giochi del mago Uffa, che distribuirà palloncini per tutti i bambini.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Proloco Pordenone, è a numero chiuso e su prenotazione al n. 349-2236470 oppure via mail a [email protected]

Sempre sabato 26 alle 17:00 da piazza XX Settembre partirà Bianche Visioni, una fantasiosa ed elegante parata che fino alle 19:30 invaderà i due corsi cittadini con 4 personaggi senza tempo sui trampoli, che affascineranno grandi e piccini con i loro costumi illuminati da luci led e creeranno sognanti coreografie. La parata si concluderà in Piazza XX Settembre verso le 19:15

Il Martedì Grasso verrà celebrato a Pordenone il 1 marzo con il Carnevale Itinerante dalle 15:30 con partenza da piazza XX Settembre per una spassosissima sfilata di saltimbanchi, trampolieri e musici, sei artisti che invaderanno le vie della città con arti di strada, musiche, gag comiche, coriandoli, stelle filanti e bolle di sapone giganti fino alle 18:30.

Le iniziative sono state organizzate in stretta collaborazione con l’Associazione Proloco Pordenone e con il prezioso supporto degli Alpini e della Protezione Civile di Pordenone.

Nelle aree interessate dalle sfilate il pubblico dovrà indossare la mascherina, essere in possesso di green pass e mantenere il distanziamento di almeno un metro.