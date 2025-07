PORDENONE – Studenti rifiutano esame orale. Per Mauro Capozzella (M5S) “i casi stanno aumentando, specie qui a Nordest, segno evidente che c’è qualcosa di molto di più di semplice emulazione. La politica dovrà interrogarsi, quindi, e presto. Segnali come questi stanno a indicare che occorre riflettere e discuterne. Chi non riesce a capirlo non è in sintonia con questi ragazzi, il futuro del Paese”.