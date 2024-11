Casette Natale 2024, una festa di sapori e tradizione

Pordenone si prepara a vivere un dicembre ricco di magia e sapori con la Fiera delle Casette di Natale 2024, che dal 29 novembre al 6 gennaio animerà Piazza XX Settembre. Un evento che ogni anno trasforma la città in un villaggio natalizio, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra tradizione, gastronomia e artigianato. Quest’anno, l’edizione si arricchisce con un’offerta enogastronomica ancora più variegata e di alta qualità, grazie alla consolidata collaborazione tra l’Associazione Sviluppo e Territorio e il Comune di Pordenone.

Le 11 casette enogastronomiche selezionate da una giuria di esperti rappresentano il meglio della cucina friulana e dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. Ogni casetta offrirà un’esperienza gastronomica in grado di raccontare il territorio attraverso piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi e locali. Un percorso enogastronomico che promette di far riscoprire i sapori autentici della nostra terra, in un’atmosfera festosa e conviviale.

Andrea Malacart, manager di Sviluppo e Territorio, esprime con soddisfazione: “Le Casette di Natale sono da anni un punto di riferimento per chi vuole vivere il Natale in modo autentico. Anche quest’anno, con la qualità dei progetti selezionati e l’attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali, possiamo offrire al pubblico un’esperienza ancora più ricca e diversificata. I nostri obiettivi rimangono quelli di promuovere il nostro territorio e le sue tradizioni culinarie, creando al tempo stesso un’opportunità di crescita per le aziende locali.

Ed anche quest’anno possiamo annoverare tra i partecipanti i gestori di alcuni locali della città ma anche produttori del territorio e proposte dal sapore raffinato ed elegante seguendo la strada intrapresa molti anni fa, di proporre le casette in un posizionamento di mercato di un certo livello ”

LE CASETTE ENOGASTRONOMICHE: UN VIAGGIO DEI SAPORI

Le casette che prenderanno parte a questa edizione sono:

1. 0434 Caffè

2. Botanico Bistrot

3. Le Troi Chef – Osteria Al Tramai

4. Sostansa

5. La Rossa Pezzata del Friuli Venezia Giulia

6. Latteria di Visinale

7. Venti Settembre

8. Luppolo Verde

9. London Pub

10. The Garden

11. I Dolci di Cristina

Ognuna di queste casette proporrà una selezione di piatti tradizionali, con ingredienti freschi e genuini, dalle carni pregiate agli insaccati, dai formaggi tipici ai prodotti da forno. I partner locali, tra cui aziende agricole di eccellenza del Friuli Venezia Giulia, garantiranno il massimo della qualità, facendo di ogni piatto una vera e propria scoperta del nostro territorio.

VINI, BIRRE E BEVANDE D’ECCELLENZA

Anche quest’anno, non mancherà una selezione esclusiva di vini regionali, scelti tra le migliori cantine del Friuli Venezia Giulia, ideali per accompagnare i piatti tipici. Gli amanti delle birre artigianali potranno gustare le eccellenze locali, con birre fresche e ricercate provenienti dalle migliori microbirrerie della regione.

DOLCI E ARTIGIANATO: I GUSTI E I REGALI DEL NATALE

A completare l’offerta enogastronomica, la casetta “I Dolci di Cristina” proporrà le tradizionali frittelle di mele, cioccolata calda e altre golosità natalizie che riscalderanno il cuore e il palato. Non mancheranno le casette di artigianato e prodotti tipici confezionati, situate lungo Corso Garibaldi, dove sarà possibile trovare idee regalo originali e uniche, tutte firmate dal talento degli artigiani locali.

UN’ESPERIENZA NATALIZIA DA NON PERDERE

Le Casette di Natale 2024 sono l’appuntamento ideale per vivere il Natale a Pordenone, immergersi nella tradizione enogastronomica del Friuli Venezia Giulia e scoprire il meglio dei prodotti locali in un’atmosfera calda e accogliente. Un’occasione perfetta per trascorrere momenti di convivialità, gustare prelibatezze locali e trovare regali unici per le feste.

L’appuntamento è dal 29 novembre al 6 gennaio in Piazza XX Settembre e lungo Corso Garibaldi a Pordenone.

Per maggiori informazioni, seguire le pagine social o consultare il sito ufficiale dell’evento.