Cerimonia consegna Bandiera Corpo Polizia locale

PORDENONE – Avrà luogo sabato 18 marzo 2023 alle ore 16.30 in piazza XX settembre a Pordenone la cerimonia di consegna della Bandiera del Corpo del Distretto di Polizia Locale “Friuli Occidentale” e contestualmente del giuramento degli agenti assunti nell’anno 2022.

Presenti il sindaco Ciriani e l’Amministrazione comunale di Pordenone, il sindaco di Cordenons Delle Vedove e l’assessore Buna, una rappresentanza dal Consiglio Regionale, il comandante del Corpo di Polizia Locale Maurizio Zorzetto, prefetto, questore, autorità civili, esercito, corpi, i comandi di Polizia Locale delle altre provincie del FVG, gli ex comandanti del Corpo cittadino ed i membri del Corpo in pensione, associazioni combattentistiche e d’Arma. Presente anche il vescovo Giuseppe Pellegrini che benedirà la bandiera.

Presente anche il gonfalone della Provincia di Pordenone, medaglia d’oro al valor militare.

Questo il programma:

16.15 schieramento delle rappresentanze in piazza XX Settembre

16.30 ingresso della Banda del Corpo di Polizia Locale della Città di Trieste seguito dallo schieramento degli agenti che prestano giuramento

16.45 intervento del sindaco di Pordenone e consegna della Bandiera del Corpo al comandante

17.00 intervento del prefetto di Pordenone

17.10 intervento del comandante del Corpo e giuramento degli agenti neoassunti

In occasione della consegna della Bandiera e della cerimonia di giuramento degli agenti, in piazzale Ellero dei Mille sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12 alle 18, e comunque fino a termine necessità.

Tutta la cittadinanza è invitata alla cerimonia in piazza.

Si ricorda inoltre che sabato 18 marzo si celebra la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”, istituita con la legge 18 marzo 2021, n.35. In segno di omaggio verso tutte le vittime, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio cerimoniale di Stato per le Onorificenze – ha disposto l’esposizione a mezz’asta della bandiera nazionale e di quella europea sugli edifici pubblici per la giornata del 18 marzo.