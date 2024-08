Chiusura Parco San Valentino il 21 agosto

PORDENONE – Nella giornata di mercoledì 21 agosto, l’intera area del parco San Valentino sarà oggetto di lavori di manutenzione ordinaria della vegetazione presente all’interno e sarà totalmente chiusa al pubblico.

Continuerà a rimanere chiusa la zona nord del parco anche giovedì 22 agosto fino alle ore 14:00.

Gli interventi saranno effettuati in maniera diffusa su tutto il parco e consistono principalmente nella messa in sicurezza delle alberature presenti all’interno dello stesso, per garantirne la fruizione in sicurezza del parco e l’incolumità dei visitatori.