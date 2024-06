Chiusura Rivierasca per lavori estensione rete fognaria

PORDENONE – Lunedì 1° luglio inizieranno i lavori di collegamento delle abitazioni prossime a via Riviera del Pordenone al depuratore cittadino. Quest’opera di grande valore migliorerà la qualità ambientale in città, facendo in modo che gli scarichi delle utenze domestiche non confluiscano più nel fiume Noncello ma vengano debitamente depurate.

​Come già anticipato, saranno tre le fasi dei lavori che si protrarranno da lunedì 1° luglio sino al 31 agosto 2024. La chiusura al traffico sarà programmata con avanzamenti di cantiere parziali e progressivi per limitare i disagi alla popolazione, distinti nelle seguenti fasi:

​

Fase 1 – Da lunedì 1° luglio, chiusura della Rivierasca al transito di tutti i veicoli, dal parcheggio Marcolin fino al civico n.18. I residenti che abitano tra i civici n.12 e 18 e gli utenti fruitori del parcheggio interrato “Riviera del Pordenone” potranno accedere e uscire dalle proprietà e dal parcheggio, in deroga al vigente senso unico, transitando con doppio senso di marcia da p.zza Giustiniano fino ai siti indicati.

​Fase 2 – Se nella Fase 1 la Rivierasca era chiusa dal parcheggio Marcolin fino al civico n.18, da questa fase l’interdizione al transito continuerà fino all’intersezione con p.zza Giustiniano. Si potranno utilizzare solo il parcheggio a raso e quello rialzato dietro al Tribunale, mentre non sarà accessibile quello interrato. Per entrare e uscire dal parcheggio si potrà utilizzare solo l’accesso da viale Martelli poiché non è consentito uscire da p.zza Giustiniano su via Riviera del Pordenone. Solo in questa fase di lavori, che dureranno circa 15 giorni lavorativi, i residenti dei civici n.12-18 e i fruitori del parcheggio interrato non potranno entrare nei rispettivi siti.

​Fase 3 – Come durante la Fase 1, rimarrà chiuso al traffico il tratto della Rivierasca dal parcheggio Marcolin fino al civico n.18. Inoltre sarà interdetto il tratto immediatamente successivo all’intersezione tra p.zza Giustiniano e la rotatoria Martelli / Revedole. Solo i residenti che abitano tra i civici n.12-18 e gli utenti del park interrato “Riviera del Pordenone” potranno accedere e uscire dalle proprietà e dal parcheggio transitando con doppio senso di marcia da p.zza Giustiniano fino ai siti indicati.

​

Dichiara l’assessore all’urbanistica e alla mobilità Lidia Diomede: «Il tavolo di coordinamento tra Comune, HydroGea, GSM e Comando di Polizia Locale sta monitorando costantemente l’area di via Rivierasca e del cantiere per verificarne le funzionalità e per ridurre al minimo il disagio a cittadini e residenti. Per questo abbiamo in programma riunioni frequenti per confrontarci e tarare al meglio la situazione, verificando in concreto l’andamento del cantiere per risolvere eventuali criticità che si possono presentare».

​

Per offrire delucidazioni ai cittadini o per presentare particolari richieste, i residenti possono riferirsi all’ufficio mobilità chiamando il numero 0434.392421 dott.ssa Lorella Marcolin.