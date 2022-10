Cinque opere strategiche per Pordenone con i bandi nazionali ed europei

PORDENONE – Procede a passi spediti l’azione del Comune di Pordenone per la realizzazione di una serie di opere strategiche rispetto alle quali il Comune investirà risorse intercettate attraverso bandi nazionali o europei, applicando la politica del non utilizzare risorse dei cittadini ma di andare a pescarle laddove sono disponibili.

Nonostante il momento difficile, si apprezza la capacità degli uffici e dell’amministrazione che consentirà nel tempo la realizzazione di molte opere che erano state annunciate in campagna elettorale. L’iter prevede un intervento propedeutico alla progettazione, la progettazione stessa e la realizzazione dell’opera, con scadenza massima dei lavori entro il 2026.

Nello specifico ci si riferisce a 5 opere significative per la valorizzazione e riqualificazione di alcune aree della città, progetti seguiti interamente dal sindaco Alessandro Ciriani con la collaborazione degli assessori Cristina Amirante, Alberto Parigi, Walter De Bortoli e Andrea Cabibbo.

1) realizzazione del parcheggio in via San Quirino al posto dell’attuale sede delle associazioni di volontariato, che troveranno molto presto una sede alternativa (costo previsto 400 mila euro). 2) realizzazione di una nuova palestra nell’area del velodromo Bottecchia e della pista di atletica Agosti, a servizio dell’intera comunità di Largo Cervignano e zone limitrofe, unendosi ad un progetto sociale di animazione dell’area.

La palestra servirà da un lato alle attività sportive, dal momento che il quartiere ne era sprovvisto, ma in essa confluiranno anche tutta una serie di attività per giovani e anziani – dietro la spinta dell’assessore alle politiche giovanili Alberto Parigi e del consigliere Stefano Rossi – incrociandosi con il progetto PinQua che punta a riqualificare l’intera area (1 milione 500 mila euro). 3) manutenzione e sistemazione del velodromo Bottecchia, ove saranno sostituiti impianti e caldaie, sistemati gli spogliatoi e la casetta degli arbitri, dando nuova vita ed una fruibilità maggiore ad una struttura cara ai pordenonesi che può attrarre sportivi grazie al prestigio degli eventi che vengono organizzati in essa (1 milione). 4) realizzazione della nuova mensa della scuola primaria Grigoletti di Rorai, progetto inserito nel secondo lotto di lavori di questo quartiere, che prevede anche il rifacimento dell’intera scuola, salvando la facciata storica, ed andando a realizzare un’indispensabile area parcheggio per il carico e scarico dei bambini (480 mila euro). 5) realizzazione del foyer di Cinemazero su piazza Maestri del Lavoro, esteticamente molto bello e di grande impatto, che consentirà di recuperare lo spazio dell’attuale biglietteria, dando ulteriore respiro ad un struttura culturalmente importante come Cinemazero (900 mila euro).

Afferma il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani: «In questo momento di grande difficoltà per tutti è importante ribadire che, per la realizzazione di tutti questi progetti, sono state intercettate delle risorse nazionali ed europee. Se queste non vengono utilizzate, andranno perdute e intercettate da altri. Sappiamo che in questo momento i comuni fanno fronte ad una richiesta crescente di bisogni sociali, ma sarebbe un delitto non sfruttare tali opportunità che questi bandi offrono. I bandi stanziano delle somme che devono essere utilizzate solo per la finalità del bando e non possono essere riconvertite per altri scopi o per aiuti sociali. In attesa che l’Europa ed il governo nazionale riescano in qualche modo a diminuire la pressione che incombe su bollette e costo dell’energia, il Comune continua a svolgere con diligenza il proprio compito di amministratore, mettendo in campo queste ed altre opere all’interno di un’idea di rigenerazione e riqualificazione della città.

Abbellire i luoghi, migliorarne l’accessibilità e la funzionalità significa presentarsi con un biglietto da visita più attrattivo ed ora non possiamo permetterci di perdere tali risorse. I progetti che abbiamo in atto sono tantissimi, ma queste delibere dimostrano che stiamo procedendo con impegno e a passi spediti per consentire che tutto ciò che abbiamo promesso ai cittadini in campagna elettorale venga realizzato».