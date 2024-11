Circolo Cultura e Arti, l’8 Yigal Leykin con “Il Ritorno”

PORDENONE – E’ in programma venerdì 8 novembre, alle ore 18, all’ex Tipografia Savio, in via Torricella 2, a Pordenone, l’incontro con l’autore Yigal Leykin che presenterà il libro “Il Ritorno”. Modera Alberto Garlini. L’iniziativa è promossa dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, con il Patrocinio del Comune di Pordenone, candidato a Città della Cultura 2027.

La trama del libro racconta di Giacomo, 22 anni, figlio di un’italiana e di un israeliano, decide di arruolarsi nel paese d’origine del padre, accolto e sostenuto dalla zia Aviva e da Zeev, suo cugino e coetaneo. Il giovane soldato però resterà ucciso in uno scontro a Bint Jbeil, nel sud del Libano.

La zia giunge in Italia per dare personalmente la notizia ai genitori e per accompagnarli in Israele. Durante la shiv’à, la settimana di lutto per la tradizione ebraica, tutti si ritrovano nel salotto della casa dei nonni, dove, come sul palco di una rappresentazione teatrale, ruotano avvenimenti e personaggi del passato e del presente.

La morte di Giacomo ha scardinato le vite dei suoi genitori, degli zii e del cugino che saranno stravolte fino alle fondamenta da risposte taciute per troppi anni. Quello narrato è un viaggio dentro un’esperienza, dentro il passato di ognuno dei protagonisti e verso una nuova consapevolezza.

È il viaggio del ritorno alle origini, del ritorno a un affetto abbandonato o del ritorno alla propria solitudine, del ritorno come destino o come redenzione, del ritorno verso l’inconscio. I protagonisti si troveranno a fare i conti ciascuno con la propria vita e al termine della shiv’ à nulla sarà più come prima.

Yigal Leykin, nato a Leopoli, in Ucraina, all’età di nove anni si trasferisce con i genitori in Polonia e da li, a dodici anni, in Israele. Laureato in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna, ha insegnato e lavorato in corsia presso importanti istituti scientifici italiani e stranieri. Nel 2015 ha esordito in narrativa con il romanzo Una vita qualunque (Premio Livia Dumontet, Premio ragazzi Adei Wizo e finalista al Premio Chianti). Per Besa Muci ha già pubblicato il romanzo Il concerto (2022), secondo classificato al Premio Adei