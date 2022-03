Cittadella della formazione e della solidarietà FOSF a Ortogiardino

PORDENONE – Grande successo a Ortogiardino per lo stand di oltre 270 metri quadrati della Cittadella della formazione e della solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia al padiglione 7.

All’interno dell’area curata dall’architetta Giovanna Bellotto è possibile raccogliere informazioni sui corsi di studi (superiori e specializzazione post diploma e post laurea) ma grande interesse ha riscosso l’esposizione di un modello di orto elettrico sull’esempio di quello allestito nel grande polmone verde della Comina da parte del centro formativo, precursore assoluto in Friuli Venezia Giulia in tema di elettrocultura.

«Ortogiardino, dopo due anni obbligati di stop – spiega Eugenio Adriano Rosset, presidente della Cittadella della formazione e della solidarietà Fondazione Opera Sacra Famiglia – si conferma nuovamente come uno degli appuntamenti fieristici più gettonato del Nordest.

I numeri delle presenze di questo primo fine settimana non lasciano dubbi: è un evento atteso dalla comunità, ben costruito, che offre una vastità di soluzioni e prodotti in tema di orto e giardino che da nessuna altra parte si possono trovare in un’unica soluzione.

Complimenti al presidente Renato Pujatti e al suo staff con i quali la collaborazione mi auguro possa continuare, per presentare in occasione di altri eventi altre nostre iniziative. Oltre all’orto elettrico in questi giorni abbiamo costituito una azienda agricola e la fattoria didattica che sarà aperta alle visite di tutti gli studenti di ogni ordine e grado del nostro territorio.

L’attenzione della Cittadella verso il mondo della natura è altissima, perché le nuove generazioni dimostrano una forte sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali e vanno giustamente formate e informate – conclude Rosset».

ORTO ELETTRICO. L’iniziativa nasce dalla collaborazione che il Patron della formazione regionale Rosset ha instaurato con Andrea Donnoli, consulente, formatore e consulente scientifico che in Italia ha installato un centinaio di impianti di elettrocoltura. Quello di Pordenone però ha un primato: è il primo in Italia a trovare spazio in un centro formativo.

«L’elettrocoltura è una tecnica messa a punto a metà Ottocento che per lungo tempo purtroppo e inspiegabilmente è stata dimenticata, ma che migliora la qualità dei prodotti ortofruttiferi oltre che la qualità della nostra vita – spiega ancora Eugenio Adriano Rosset – consente infatti di ridurre l’impiego di fertilizzanti e antiparassitari, aumentare la produzione, proteggere le piante da animali e insetti, accrescere le proprietà organolettiche di frutta, verdura e ortaggi. È molto importante per gli apicoltori, perché difende le api dalla varroa, malattia parassitaria che mette in ginocchio moltissimi realtà produttive».

INFORMAZIONI PER LA VISITA A ORTOGIARDINO

Ortogiardino continua alla Fiera di Pordenone fino a domenica 13 marzo con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 19.00 sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30.

Per evitare code ed assembramenti all’ingresso per le procedure di registrazione, obbligatorie per il protocollo anti covid a cui hanno aderito le fiere italiane, Pordenone Fiere invita all’acquisto on line del biglietto che permette l’accesso diretto ai padiglioni fieristici.

Se il visitatore preferisce comprare alle biglietterie si consiglia almeno la registrazione on line che accorcia comunque di molto i tempi di attesa prima dell’ingresso in fiera.

Tutte le informazioni nel sito web www.ortogiardinopordenone.it