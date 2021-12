Comune, gli eventi di Natale a Pordenone l’8, 9 e 10 dicembre

PORDENONE – Questi, gli eventi di Natale a Pordenone per i giorni 8,9 e 10 dicembre.

Mercoledì 8

Alle 8.30 e per tutto il giorno, in corso Vittorio Emanuele nell’area del Municipio, i volontari delle

associazioni sociali propongono la manifestazione l’Altro Natale , tradizionale mercatino solidale a cui partecipano 11 sodalizi che operano nell’area sociale e socio-sanitaria. Nei gazebo allestiti presenteranno le proprie iniziative e attività con la vendita di prodotti realizzati dai volontari. Le Musiche di Natale di Carlo Pastori, una performance di zampogne e grancassa ” a cura della C.C.A. Del Noce, si espanderanno in mattinata dalle 11.30 alle 12.30 in piazza della Motta e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 in Contrada Maggiore di fronte la Loggia. Qui inoltre alle 17 sarà inaugurato il presepe di legno accompagnato dal concerto dell’orchestra del Don Bosco.

In piazza Risorgimento, i laboratori creativi curati da Pilar Luisa Perazzo, inizieranno a dispiegare la propria fantasia a beneficio dei minori dai 4 agli 11 anni alle 10.30 per intrattenerli fino alle 13. Intensa sarà l’attività pomeridiana nelle piazze del centro e nei quartieri. Dalle 15 alle 19 in Biblioteca civica e in Via Dante, Melarancia sorveglierà ed intratterrà i bambini dai 3 ai 10 anni con i propri laboratori. Nell’ambito del rilancio del Nuovo Cinema Don Bosco, il progetto multifunzionale di cultura ed intrattenimento, con eventi a carattere cinematografico, teatrale e di attualità, nato dalla collaborazione tra diverse Istituzioni e realtà associative del territorio, per la sezione Cinemazero Kids, alle 16 verrà proiettato il film “Ron un amico fuori programma”.

Contemporaneamente nella parrocchia dei Santi Ruperto e Leonardo a Torre è in programma il concerto “Note di luci” a cura di Polinote. Alle 17 Ortoteatro e FISM presenteranno in Biblioteca civica “La tombola del libro” , mentre sul sagrato del Santuario di Madonna delle Grazie l’ASD San Gregorio accenderà l’albero di Natale cui seguirà un momento conviviale. Alle 18 in piazza della Motta dove sono state collocate nuove casette di Natale con prodotti gastronomici del territorio, il pubblico potrà assistere al concerto “InParteNopei” tutto dedicato al repertorio della celebre canzone napoletana a cura della Scuola di Musica Città di Pordenone mentre in piazza XX Settembre il Dj Edo curerà la diretta Radio Piter Pan in collaborazione con Sviluppo e Territorio. Il Revelation Gospel Project di Polinote sarà protagonista della serata in parrocchia Sacro Cuore alle 19 mentre alle 21 al Capitol il Dep. Giordani proporrà il concerto Garbo.

Giovedì 9

In piazza Lozer a Torre l’omonima associazione con Agrizero propone “Caffe con super Moka”.

Alle 17 nella sala A.Ciani dell’Oratorio Sacro Cuore, Ortoteatro proporrà “Speciale … Che natale in città!”, mentre in Villa Galvani dalle 17 alle 18.30 l’Ass. Vastagamma animerà i laboratori artistici Bim Bum B’art.

Dalle 17 alle 19.30 l’associazione Creativamente Territorio proporrà “Le corde del Mondo” live show

itinerante che si dispiegherà tra l’area della Loggia , piazza Cavour e lungo Corso Garibaldi, mentre “Matilde e la befana” è il libro che sarà presentato in Biblioteca civica alle 18.

La giornata si chiuderà con altri due appuntamenti: alle 20 in piazza XX Settembre con il concerto

“A mass of blues “ a cura di Blues in Villa e alle 20.30 al Teatro G .Verdi con lo spettacolo di prosa “Pour un oui pour un non” dell’Ass. Teatro Pordenone.

Venerdì 10

“Il decoro a rilievo” è il tema del laboratorio che Eupolis proporrà al PAFF! venerdì 10 dicembre

dalle 15.30 alle 18, mentre la Biblioteca civica alle 17 ospiterà l’appuntamento dedicato alle sessioni di lettura per bambini e alle 18.30 l’Ass culturale Thesis presenterà la manifestazione Dedica Festival 2022.

Alle 18 torna ad essere protagonista la musica in piazza della Motta con il concerto “Big Hot Tea”

della scuola di Musica Città di Pordenone che alle 20 nell’auditorium “Elisabetta Imelio” ospiterà la

performance del Naonis Clarinette Ensable & Sestetto Variolè. Ancora musica in piazza XX Settembre alle 20.15 con il concerto Ronnie Jones & The soul Syndicate a cura di Complotto Adriatico e Pordenone Blues Festival e alle 20.30 al teatro G . Verdi lo spettacolo di prosa “Pour un oui pour un non” dell’Ass. Teatro Pordenone.