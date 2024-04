Condominio solidale, 6 alloggi in via San Quirino

PORDENONE – Sono stati siglati i contratti di locazione con le famiglie incluse nel progetto di “Condominio solidale” dei Servizi sociali e che, a partire dalla prossima settimana, potranno entrare nei 6 alloggi realizzati nella palazzina di via San Quirino, ai quali si aggiunge uno spazio comune.

«Con il progetto Condominio solidale, realizzato in una co-progettazione tra Ambito sociale Noncello e tre Enti del Terzo settore (Coop. Nuovi vicini, Coop. Fai e coop Noncello) – specifica l’assessore alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci – i Servizi sociali hanno introdotto un nuovo approccio alla delicata tematica dell’abitare e alla fatica di disporre di una casa da parte di quelle persone che, sebbene possano contare su un reddito, faticano ad accedere al mercato immobiliare.

Si tratta di un progetto sperimentale e innovativo, che prende il via proprio in un momento nel quale l’emergenza abitativa è una delle problematiche preminenti e lo fa in ottica intergenerazionale, con attenzione alle famiglie monogenitoriali, agli anziani fragili e alla disabilità».

La formula adottata mira a generare forme di solidarietà e di coesione sociale nella gestione condominiale per abbattere costi generali e puntare ad una sostenibilità nel mantenere una casa.

Con questo intento, i normali contratti di affitto sono accompagnati da un patto di collaborazione con i quali le famiglie e le persone si impegnano in azioni condivise per un vivere e abitare basato sulla coesione e solidarietà.

A sostegno delle relazioni tra gli abitanti il condominio, nella co-progettazione sono previste azioni a cura della coop. Nuovi vicini e una cabina di regia pubblico-privato, che avrà il compito di monitorare l’impatto del progetto per sostenibilità ed efficacia.

«Il nostro auspicio – conclude Cucci – è che la formula adottata possa essere ampliata e replicata a fronte all’aumento della precarietà abitativa e alla vulnerabilità che le persone e le famiglie sperimentano sempre più, per dare un segnale di fiducia e di certezza di cui la casa è il primo elemento».