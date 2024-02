Continua piano Comune, lavori in tutte le scuole

PORDENONE – Con l’avvio dei lavori di costruzione della nuova primaria Beato Odorico a Torre continua il grande piano di riqualificazione del patrimonio scolastico del Comune di Pordenone.

Investimenti cospicui, crescenti anno dopo anno, che vogliono rispondere alle esigenze concrete degli alunni – bambini e ragazzi –, delle loro famiglie e degli insegnanti.

​«Quest’opera importante ed imponente – dichiara il sindaco Alessandro Ciriani – smaschera l’immobilismo colpevole del centro-sinistra che ha governato per 15 anni la città senza piantare un chiodo all’interno dei nostri asili e delle nostre scuole.

PSiamo intervenuti sulle primarie Gabelli con l’adeguamento antisismico, poi sulla IV Novembre e abbiamo messo in campo una riqualificazione sistematica praticamente in tutte le scuole della città.

La Narvesa è già stata consegnata, ora ci stiamo dirigendo verso la conclusione dei lavori alla nuova Lozer di Torre, dove è partito anche il cantiere della Beato Odorico. Sarà poi il turno della ristrutturazione della Grigoletti di Rorai, presso la quale si sta ultimando anche la nuova mensa.

È evidente che il tempo passa e gli edifici invecchiano mostrando i segni del tempo – conclude il sindaco – e proprio per questo è necessario effettuare numerosi interventi. Certo, è stato difficile sia reperire i finanziamenti che abbiamo intercettato, che conciliare le esigenze delle famiglie con i tanti cantieri, in partenza anche simultaneamente.

Ribadisco che non si è trattato di una prova di forza del Comune, ma piuttosto è stata un’autentica necessità in risposta all’immobilismo del passato, per venire incontro agli imprescindibili requisiti di sicurezza, modernizzazione, risparmio energetico e vivibilità degli spazi».