Cosa ci insegnano le fiabe, incontri curati da Daniela Dose

PORDENONE – Parte l’8 aprile un ciclo di due incontri su “Cosa ci insegnano le fiabe?”, organizzato da Daniela Dose in collaborazione con associazione Amici di Ale, l’associazione Amici della cultura di Pordenone, L’Orto della cultura, e il club per l’Unesco di Udine.

A partire da una fiaba si prende spunto per una riflessione sulle modalità educative più efficaci. Il giorno 8 aprile, alle 18.00, in sala Degan a Pordenone, viene presentata la fiaba “Profumo di mamma” di Sonia Bonutto. (ed. Orto della cultura).

Intervengono la illustratrice Michela Occhi che parlerà della fiaba, e la psicologa Valentina Martin che parlerà del tema “Essere mamma oggi”, a partire dalla riflessione che suggerisce la fiaba stessa. È cambiato il ruolo della mamma oggi? Quali difficoltà comporta? Quali competenze richiede? È molta la solitudine delle giovani mamme. Un incontro per riflettere insieme sulle implicazioni e l’importanza della maternità per i bambini e per le donne stesse.

Il 3 maggio, alle 18.00, in sala Degan, a Pordenone verrà presentata la fiaba “Aliseo nella bolla”, (ed. Orto della cultura). Interviene l’autrice e illustratrice Anna Mattiuzzo. La docente universitaria Lorena Franco parlerà di “La timidezza nei bambini e la vergogna negli adolescenti”.

Un tema quanto mai attuale, soprattutto dopo la pandemia. Gli adolescenti provano una intensa vergogna soprattutto per il loro corpo, a causa anche della forte esposizione virtuale. Cosa fare per superare la timidezza nei bambini? Come parlare con gli adolescenti e aiutarli nel processo di acquisizione di stima per sé stessi, per la propria realtà fisica e psichica?

I due incontri sono presentati da Loredana Schembri, Presidente Associazione Amici della Cultura di Pordenone.