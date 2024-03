Dedica, il 21 Peppe Servillo con “Occhi azzurri”

PORDENONE – Avrà la voce, il corpo e il cuore di Peppe Servillo, cantante, attore e autore napoletano, fondatore della Piccola Orchestra Avion Travel, la seconda lettura scenica che il festival Dedica di Pordenone ha prodotto, intitolata “Occhi azzurri”, in programma giovedì 21 marzo, alle 20.45, nel convento di San Francesco, a Pordenone.

Tratta dall’omonimo romanzo di Arturo Pérez-Reverte, lo scrittore spagnolo protagonista di questa 30ma edizione del festival, “Occhi azzurri” conduce il pubblico nell’anno 1520, a Tenochtitlán.

È l’ultima notte degli spagnoli nella capitale dell’impero azteco, ed è passata alla storia come la Noche Triste. Dopo la strage del Templo Mayor, l’odio dei tlaxcaltechi verso i conquistadores trabocca come una marea, e si mischia alla pioggia che batte furiosa sulla città, travolgendo gli uomini di Hernán Cortés in disordinata e sanguinosa ritirata.

Tanto disperato è il tentativo di fuggire che molti lasciano indietro l’oro dei saccheggi, per correre più leggeri verso la salvezza. Non lui, il soldato dagli occhi azzurri, che non vuole rinunciare, a nessun costo, alla promessa che quel tesoro racchiude, la promessa che lo ha portato fin lì.

È il prezzo del suo coraggio, gli ha sacrificato tutto, persino la sua paura. “Occhi azzurri” è una miniatura perfetta in cui una notte di ferro e sangue racchiude il senso di due universi che collidono: nel fragore della battaglia, nel terrore che tutto avvolge nella sua cappa scura di morte, traspare il soffio leggero di desiderio, speranza, amore, a rammentare come le pagine più terribili della Storia riescano spesso a essere

– senza cadere in contraddizione – anche indimenticabili e magnifiche.

Peppe Servillo sarà in scena accompagnato dalle musiche magistralmente interpretate dal vivo dal pianista, compositore e arrangiatore Natalio Luis Mangalavite

Sempre giovedì ultimo impegno accademico per Arturo Pérez-Reverte e per il festival, che ormai da anni porta avanti l’impegno con il mondo universitario e che per il 2024 registra l’adesione di tre Università. Dopo le conversazioni (aperte anche al pubblico) con l’autore che si sono tenute martedì alll’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con il festival Incroci di Civiltà, oggi all’Università di Udine, condotta dalle docenti Renata Londero professoressa ordinaria di Letteratura spagnola e Federica Rocco professoressa associata di Lingua e lettearture ispano-americane giovedì, Pérez-Reverte e Dedica saranno all’Alpen Adria-Universität di Klagenfurt (Veranstaltungssaal, alle 14.30) per un incontro a cura delle docenti Martina Meidl e Jaime Climent de Benito, introdotto da Andrés Gracia Lopez Garcia.